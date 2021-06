Ce efecte secundare a avut Vladimir Putin dupa ce s-a vaccinat cu Sputnik

In conferinta anuala cu publicul, presedintele rus Vladimir Putin a marturisit ca a avut efecte secundare dupa ce s-a vaccinat cu serul Sputnik V, dar si ca dupa cateva zile a dezvoltat deja anticorpi.

Putin s-a vaccinat inca din luna martie impotriva Covid, sar nu a vrut sa anunte ce ser a ales, iar miercuri, pe 30 iunie a explicat si de ce a facut asta:

"Nu am vrut sa creez un avantaj pentru niciunul dintre ele. L-am facut pe acela care dureaza mai putin timp si care are mai putine efecte secundare", a spus Putin, potrivit The Moscow Times.



"Dupa prima doza nu am simtit nimic, doar o mica inflamare a bratului, dupa vreo patru ore. A doua doza am facut-o la ora 12 AM, iar la ora 12 PM mi-am luat temperatura si aveam 37,2 C. Cand m-am trezit, aveam 36,6. Dupa cateva zile, mi-au analizat sangele si au gasit un nivel ridicat de anticorpi", a detaliat presedintele rus.

El a mai spus ca aproximtiv 10% din persoanele care se vaccineaza se imbolnavesc dupa imunizare, dar a fost corectat de un viceprim-ministru, care a precizat ca procentajul este de doar 2,5%.

Putin nu este adeptul vaccinarii obligatorii, dupa cum a declarat, asta desi in Moscova si in alte zone din Rusia vaccinarea a devenit o obligatie pentru anumite categorii profesionale.

"Nu sprijin vaccinarea obligatorie, imi mentin punctul de vedere", a mai spus Putin, indemnandu-i pe rusi sa se vaccineze: "Avem patru vaccinuri facute cu tehnica de ultima ora, sunt sigure si eficiente, asa ca sper ca ezitarile unora dintre cetatenii nostri vor disparea".