Vladimir Putin trimite combatanți „voluntari” în Ucraina

Preşedintele Rusiei, Vladimir Putin, a dat ordin vineri armatei sale să înlesnească trimiterea unor combatanţi "voluntari" în Ucraina, ca răspuns la trimiterea, potrivit lui, de "mercenari" de către Occident.

Putin a aprobat transferul sistemelor de rachete occidentale capturate de la ucraineni combatanţilor rebeli susţinuţi de ruşi în Donbas.

Ministrul rus al apărării, Serghei Şoigu, a propus predarea sistemelor antitanc de fabricaţie americană, cum ar fi Javelin şi Stinger, combatanţilor din regiunile rebele Lugansk şi Doneţk.

Russia is not planning to pause this any time soon. It is going for the kill no matter the price. https://t.co/zubDe4Y07L— Anton Barbashin (@ABarbashin) March 11, 2022