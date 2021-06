Presedintele rus, Vladimir Putin, a dezmintit vineri informatiile din jurnalul Washington Post potrivit carora Rusia se pregateste sa furnizeze Iranului un satelit avansat pentru a imbunatati semnificativ capacitatile de spionaj ale Teheranului, noteaza AFP.

Cotidianul american a raportat joi ca acest satelit, botezat Kanopus-V si echipat cu o camera de inalta rezolutie, va permite Republicii Islamice sa monitorizeze instalatii ale adversarilor sai in tot Orientul Mijlociu.

Aceste informatii au fost descrise ca "tampenii" de presedintele Putin cu cateva zile inainte de mult asteptatul prim summit cu omologul sau american, Joe Biden.

"Sunt doar stiri false. Cel putin, nu stiu nimic despre acest gen de lucruri", a declarat Vladimir Putin pentru canalul NBC News.

Potrivit Washington Post, care citeaza un fost si un actual oficial american si un inalt responsabil dintr-un guvern din Orientul Mijlociu, lansarea satelitului ar putea fi realizata in lunile urmatoare si este rezultatul mai multor deplasari ale unor lideri ai Gardienilor revolutiei din Iran in Rusia incepand din 2018.

Satelitul ar urma sa fie lansat din Rusia si dotat cu echipamente rusesti, potrivit surselor jurnalului. Chiar daca nu atinge performantele satelitilor americani, Iranul ar putea sa-l foloseasca pentru a spiona anumite locuri specifice.

Acest lucru provoaca temeri legate de schimbul de informatii cu Yemenul, Irakul sau Libanul, pe langa cele referitoare la dezvoltarea dronelor si rachetelor balistice de catre Iran, potrivit unuia dintre responsabilii citati de jurnal.

Achizitionarea acestui satelit ar oferi Teheranului, de asemenea, o capacitate mai mare de supraveghere asupra Golfului, bazelor israeliene si prezentei militare americane in Irak.

Informatiile din Washington Post intervin intr-un moment delicat in care sunt in curs discutii intre marile puteri pentru a salva acordul din 2015 privind programul nuclear iranian, denuntat unilateral de Washington in 2018 sub presedintele Donald Trump, care a restabilit o serie de sanctiuni. Ca raspuns, Teheranul a ignorat din mai 2019 majoritatea limitelor consimtite privind programului sau nuclear.