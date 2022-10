Vladimir Putin, președintele Rusiei, a declarat că are ”un mare respect” pentru poporul ucrainean, în ciuda ”tragediei”. De asemenea, a vorbit și despre cele patru regiuni controlate parțial de ruși.

”Întotdeauna, și chiar și astăzi, în ciuda tragediei actuale, avem un mare respect pentru poporul ucrainean, cultura, limba, literatura ucraineană și așa mai departe. Noi o să continuăm pe drumul nostru. Vom trata cu respect tot ce ține de Ucraina. Trei milioane de ruși au origini ucrainene. Nu am făcut niciodată diferențe. Și nici nu vom face nicio diferență între ruși și ucraineni”, a afirmat Vladimir Putin.

We seem to have a different understanding of the concept of "respect".#LeaveUkraine #RussiaUkraineWar pic.twitter.com/2U8ySZXv3x— UkraineWorld (@ukraine_world) October 5, 2022