Vladimir Putin anunță mobilizarea rezerviștilor și amenință cu folosirea armelor nucleare VIDEO

Președintele rus Vladimir Putin a susținut primul discurs public după invazia rusă din Ucraina. Putin a anunțat că Rusia va face tot ce poate pentru referendumurile de alipire la Rusia, amenințând inclusiv cu folosirea armelor nucleare.

„Ministerul Apărării a fost instruit să definească statutul republicilor Donetk și Lugansk. Trebuie să asigurăm tehonologia pentru a furniza muniția. Vrem să eliberăm de neonaziști aceste teritorii Herson, Zaporojie. Există o linie lungă. De la începutul acestei operațiuni, după negocieri care s-au împotmolit. Vestul nu a fost de acord cu această soluție pașnică. Kievul a recurs la grupuri de mercenari străini, iar armata lor a fost antrenată de NATO. Regimul opresiv s-a intensificat în toată Ucraina. Politica terorii a intimidării împotriva rușilor devine tot mai mare și mai teribilă”, a declarat liderul rus.

„Apărăm patria-mamă pentru a asigura siguranța poporului nostru. În teritoriile eliberate susțin mobilizarea parțială. Precizez că este o mobilizare parțială. Doar cei care sunt în rezervă vor fi înrolați”. a transmis Putin.

În discursul său, Vladimir Putin a amenințat inclusiv cu folosirea arsenalului nuclear în cazul în care „integritatea teritorială a Rusiei este pusă în pericol”.

“Only citizens who are currently in the reserve and, above all, those who served in the Armed Forces, have certain military specialties and relevant experience, will be subject to conscription.“ pic.twitter.com/97TrW0EvWV— Ragıp Soylu (@ragipsoylu) September 21, 2022