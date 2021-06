Rusia nu poate scapa de dolari. Putin isi recunoaste infrangerea

Desi mai multi oficiali si companii private anuntasera ca se va renunta total la dolar in Rusia, totusi Vladimir Putin a recunoscut intr-o declaratie ca "nu vrem sa il eliminam, deoarece este o moneda universala".

Recent ministrul de finante din Rusia anuntase ca Moscova va scoate complet activele in bancnota verde din fondul sau suveran, schimbandu-le in euro, yuani si aur, acestea fiind de aproximativ 119 miliarde de dolari, potrivit Bloomberg.

O miscare asemanatoare a fost cea a Chinei, cand a dorit internationalizarea yuanului, moneda sa nationala, primind sprijin din partea Fondului Monetar International in 2016, dar aceasta nu a avut succesul scontat.

In schimb, Rusia a incercat sa-si reduca expunerea pe dolari in ultimii ani pentru a-si scadea vulnerabilitatea in fata sanctiunilor Occidentului. Astfel, gigantul petrolier de stat Rosneft si-a schimbat contractele de export din dolari in euro.

Dar Rusia nu a putut sa renunte complet la dolari, doar diminuand procentul acestora din exporturile sale, care a scazut sub 50%, pentru prima data in cel de-al patrulea trimestru din 2020.

In ciuda eforturilor sale, Moscova se recunoaste invinsa de dominatia dolarului pe plan international, fiind aproape imposibil sa faci comert global fara dolari. In prezent, bancnota verde reprezinta aproximativ 60% din rezervele globale ale bancii centrale americane si 88% dintre tranzactiile valutare se fac in moneda SUA.

Intentia Beijing-ului de a-si spori acoperirea yuanului la nivel global a dat rezultate slabe pana in prezent, dar este o actiune pe termen lung.

Astfel, "ponderea dolarului a ramas intre 50% si 60% din PIB-ul mondial. In timp ce zona geografica a dolarului s-a micsorat, pe masura ce euro s-a deplasat spre estul Europei, o crestere rapida a bancnotei verzi din Asia, a mentinut cota globala a monedei SUA", a declarat Robert McCauley, analist la Universitatea Boston din Statele Unite.

