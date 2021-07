Putin escaladeaza testarea lui Joe Biden. SUA nevoite sa treaca la contraatacuri impotriva Rusiei si a averiii liderului de la Kremlin

La mai putin de o luna de la summit-ul la nivel inalt de la Geneva, Putin escaladeaza testarea reactiei lui Biden, dupa ultima serie de atacuri cibernetice provenite din Rusia. Insa acum Casa Alba este hotarata sa reactioneze agresiv, "rezervandu-si dreptul de a riposta", daca Moscova nu ia masuri sa opreasca actiunile hackerilor rusi.

Cel mai recent atac ransomware a afectat si un contractant al Comitetului National Republican din Statele Unite, precum si firma de IT Kaseya. Unii experti cibernetici au afirmat ca o astfel de escaladare era de asteptat, inainte de orice negocieri de fond dintre Moscova si Washington, se arata intr-o analiza din Foreign Policy.

"Putin va continua sa escaladeze. Toate testarile sale din trecut au avut succes. O sa incerce din nou. Obiectivul lui Putin pare destul de clar: vrea sa defineasca care sunt liniile rosii ale lui Biden si ce ar putea face presedintele SUA pentru a riposta", a spus Richard Andres, expert cibernetic la National War College din Washibngton.

La intalnirea de la Geneva, Biden i-a dat lui Putin o lista cu 16 sectoare "critice", pe care le-a sugerat ca ar trebuie interzise atacurilor cibernetice. In plus, presedintele SUA i-a spus liderului de la Kremlin ca America are o "capacitate cibernetica semnificativa" si daca rusii "incalca, in continuare, normele de baza", atunci Washington-ul va raspunde agresiv.

Expertii se intreaba daca Joe Biden este cu adevarat gata sa dea o riposta, prin atacuri asupra infrastructurii Rusiei, provocand posibile daune, mai ales daca SUA nu pot dovedi inca vinovatia Kremlinului in privinta atacurile cibernetice asupra firmelor din America.

Acum, administratia Biden a promis ca va face o schimbare de abordare, chiar daca va purta "discutii la nivel de experti" cu Moscova, saptamana viitoare. Purtatorul de cuvant al Casei Albe, Jen Psaki, a subliniat ca "daca guvernul rus nu se implica", atunci "vom lua masuri".

Acest lucru sugereaza ca Statele Unite vor trece la un contraatac cibernetic asupra unor obiective din Rusia, pentru a-l avertiza pe Putin, ca trebuie sa coopereze in acest domeniu sensibil.

Iar in caz ca liderul de la Kremlin nu va raspunde, atunci SUA vor viza vastele sale bogatii personale, precum si averile celor din preajma sa depozitate peste mari, in banci.

