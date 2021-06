Presedintele rus Vladimir Putin apreciaza miercuri, la Geneva, la finalul summitului cu omologul sau american Joe Biden, ca opozantul politic rus Aleksei Navalnii a primit ceea ce a meritat atunci cand a fost condamnat la inchisoare, relateaza The Associated Press.

Aleksei Navalnii, cel mai aprig critic al lui Putin, a fost arestat in ianuarie, la intoarcerea din Germania, unde a fost tratat dupa ce a fost otravit cu un agent neurotoxic de tip noviciok, o otravire de care acuza Kremlinul si FSB, o acuzatie pe care Moscova o respinge.

El a fost condamnat in februarie la doi ani si jumatate de inchisoare intr-un dosar de frauda din 2014 pe care-l denunta drept politic.

Putin a subliniat miercuri, la Geneva, ca Navalnii a fost pedepsit din cauza ca a incalcat conditiile probatiunii. El insista ca Navalnii stia ca risca inchisoarea atunci cand s-a intors in Rusia.

"El a actionat in mod deliberat pentru a fi arestat", declara Putin, care nu a pronuntat niciodata numele opozantului politic.

Justitia rusa a interzis saptamana trecuta organizatiile lui Navalnii, pe care le-a calificat drept "extremiste", in cadrul uneicampanii de reducere la tacere a opozitiei si a impiedicarii accesului criticilor Kremlinului in alegerile parlamentare ruse, prevazute in septembrie.