Ce vrea Putin la schimb ca sa permita extradarea hackerilor rusi in SUA

In cadrul unui interviu acordat postului de televiziune Rusia-1, Vladimir Putin s-a referit la problema criminalilor cibernetici din tara, care au executat atacuri masive asupra unor companii din Statele Unite. Liderul de la Kremlin a afirmat ca este pregatit sa colaboreze cu SUA si sa-i extradeze pe acestia, daca va exista un angajament reciproc, cu Washington-ul.

"Rusia va face acest lucru in mod natural, dar numai daca si cealalta parte, in acest caz Statele Unite vor fi de acord sa faca la fel si sa extradeze criminalii corespunzatori in Federatia rusa", a declarat Putin, conform CNN.

Comentariile lui Vladimir Putin vin cu doar cateva zile inaintea summit-ului din 16 iunie 2021 cu presedintele Joe Biden, de la Geneva.

Liderul de la Washington declarase duminica, la o conferinta de presa dupa reuniunea Grupului G7 din Marea Britanie, ca a fost incurajat de declaratiile anterioare ale lui Putin si ca este posibila negocierea. Insa, el a recunoscut si ingrijorarea despre faptul ca acesta nu si-a schimbat niciodata comportamentul si asta va ingreuna discutiile.

In acelasi context, purtatorul de cuvant al Departamentului de Stat al Statelor Unite, Ned Price a declarat ca "problema atacurilor ransomware" va fi printre subiectele abordate in timpul intalnirii dintre cei doi lideri din Elvetia.

"Am discutat despre atacurile cibernetice cu mai multe tari, inclusiv cu Rusia. Banuiesc, asa cum ati auzit de la Casa Alba, ca acestea vor constitui o tema pe agenda discutiilor dintre cei doi presedinti", a completat Price.

Vladimir Putin a afirmat la televiziunea din Moscova ca spera ca intalnirea cu Biden va servi la restabilirea relatiilor dintre Rusia si Statele Unite si ea va stabili un "mecanism functional" pentru dialogul direct in "domeniile de interes reciproc, inclusiv al conflictelor regionale, cooperarea economica si protectia mediului".

