In interviul pe care Vladimir Putin l-a acordat la Moscova canalului de televiziune american NBC, liderul de la Kremlin a facut un comentariu dur la adresa NATO. Putin a spus ca "Alianta nord-atlantica este o relicva a Razboiului Rece" si ea "nu ar trebuie sa mai existe".

Putin a afirmat ca este de acord cu reuniunile internationale, precum cele ale Grupului G7 si ale Aliantei NATO, care s-au reunit recent pentru o intalnire cu presedintele Joe Biden, potrivit NBC News.

Keir Simmons de la NBC l-a intrebat pe Putin ce parere are despre faptul ca Joe Biden il priveste ca pe un lider al autocratilor, care submineaza ordinea democratica liberala din lume, in contextul vizitei presedintelui SUA, in Europa.

Liderul de la Moscova a raspuns ca "exista diferente in evaluarea evenimentelor internationale", considerand ca este bine "sa ne adunam si sa discutam". Insa, Putin a facut cateva comentarii dure la adresa Aliantei nord-atlantice.

"In ceea ce priveste NATO, am spus-o cu mai multe ocazii: "Aceasta este o relicva a Razboiului Rece". Este ceva care s-a nascut in zona Razboiului Rece. Nu sunt sigur de ce ea continua inca sa existe.

A fost o vreme si au fost ceva discutii ca aceasta organizatie va fi transformata. Acum s-a cam uitat asta. Presupunem ca ea este o organizatie militara. Este un aliat al Statelor Unite.

Aliatii se reunesc. Nu vad nimic neobisnuit in asta. De fapt este un semn de respect al aliatilor fata de SUA, inaintea summit-ului dintre presedintii Rusiei si Statelor Unite", a spus Putin.

Acest interviu a avut loc cu cateva zile, inaintea intalnirii dintre Joe Biden si Vladimir Putin, din 16 iunie 2021, de la Geneva, Elvetia.

