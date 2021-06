Dupa terminarea facultatii din cadrul Universitatii din Leningrad in anul 1975, Vladimir Putin a inceput sa lucreze pentru Serviciul Secret din Uniunea Sovietica. Ulterior, actualul lider de la Kremlin s-a mutat la Dresda, in Germania de Est, unde racola localnici care puteau face legatura cu agenti din Occident.

Din pacate, multe din informatiile legate de munca de agent KGB a lui Vladimir Putin au fost distruse dupa caderea Berlinului in 1989, insa el a fost inaintat la gradul de locotent-colonel, in timpul serviciului sau, potrivit publicatiei americane Grunge.

Dupa facultate, Putin si-a inceput viata de agent KGB in biroul de la Leningrad, un loc fara speranta si ineficient pentru angajatii de aici. Fostul agent KBG, Oleg Kalugin a sustinut ca tot ceea ce faceau era "sa hartuiasca disidentii si cetatenii obisnuiti si sa vaneze inutil spionii".

Cu toate astea, intre 1960 si 1980, niciun spion nu a fost prins de KGB-ul local din Leningrad. In acest birou, Putin era "o rotita dintata de nivel scazut" si "un nimeni", potrivit lui Kalugin.

Apoi, Putin s-a casatorit in 1983 cu Liudmila Aleksandrovna Shkrebneva, care lucra in acea vreme ca insotitoare de bord la compania Aeroflot. Insa, in 1985, Putin a facut mare salt spre o pozitie mult mai buna, el fiind trimis la Dresda, in Germania de Est, pozand in postura de translator, tinand cont de faptul ca el studiase limba germana, inca din liceu.

Putin cauta "germani din Est, care aveau un motiv plauzibil sa calatoreasca in strainatate, precum profesori, jurnalisti, oameni de stiinta si tehnicieni", care acceptau scenarii de acoperire, ce le permiteau acestora sa "faca legatura clandestin cu alti agenti care traiau in Occident", potrivit Washington Post.

Putin a lucrat cu STASI, Serviciul Secret al RDG

Alte surse, precum Politico, afirma ca Putin s-ar putea sa fi indeplinit un rol mai important. Un fost membru al Factiunii Armata Rosie, un grup terorist de extrema stanga care a activat in Germania de Vest, la acea vreme, a sustinut ca Putin "a lucrat in sprijinul membrilor organizatiei".

O investigatie Correctiv din 2015, arata ca in timpul petrecut la Dresda, Putin ar fi avut mai multa autoritate decat se sugerase anterior si era posibil sa fie responsabil cu un plan, care presupunea santajarea "unui profesor cu un material pornografic".

Pe de alta parte, legitimatia lui Putin, eliberata de STASI, Serviciul Secret din RDG a fost descoperita in arhiva germana. Si, desi acest lucru, nu indica faptul ca actualul presedinte al Rusiei, ar fi lucrat direct cu STASI, dar demonstreaza ca el "a avut acces la sediul acestuia din Dresda, cel mai probabil pentru recrutarea localnicilor pentru munca sa de spion", cum a scris New York Times, in 2018.

Munca sa de agent KGB a fost apreciata de conducerea Serviciului Secret de la Moscova, iar URSS-ul l-a inaintat in gradul de locotenent-colonel pana in 1990, iar cu un an inainte el a fost decorat de catre RDG cu o medalie de bronz "pentru un serviciu remarcabil in slujba Armatei Populare Nationale din Germania de Est".

Chiar daca nu se stiu foarte multe despre perioada petrecuta de Putin la Dresda, exista indicii ca el a fost acolo si pentru "a fura secrete tehnologice", ca parte a Operatiunii Luch.

Inainte de plecarea de la Dresda si dupa caderea Zidului Berlinului, Serviciul Secret al KGB-ului, a fost "foarte eficient pentru a distruge si de a transfera documentele din arhiva proprie", asa cum aminteste Politico.

Odata cu prabusirea comunismului, Putin si familia sa s-au intors la Sankt Petersburg, iar in 1991, el "s-a retras oficial" din KGB.