Putin acuza Ucraina ca se afla sub controlul SUA

In cadrul sesiunii anuale de intrebari si raspunsuri de la Moscova, presedintele Vladimir Putin a lansat un atac puternic asupra Ucrainei, afirmand ca aceasta se gaseste sub "management-ul total extern" al Statelor Unite, Germaniei si Frantei.

In plus, liderul de la Kremlin a spus ca "ucrainenii si rusii reprezinta un singur popor", insa autoritatile din prezent de la Kiev "sunt in mod clar neprietenoase fata de noi", potrivit Kyiv Post.

Atitudinea lui Putin fata de Ucraina ramane neschimbata, fara a veni cu propuneri de rezolvare a conflictului din estul acestei tari, unde si-au pierdut viata peste 14.000 de oameni in ultimii sapte ani, in luptele dintre separatistii pro-rusi si fortele armate ale Kievului.

Intrebat daca va avea o intrevedere cu presedintele Ucrainei, Putin a raspuns: "De ce sa ma intalnesc cu Zelensky, daca el a acceptat conducerea externa a tarii sale? Principalele probleme legate de functionarea Ucrainei nu sunt stabilite la Kiev, ci la Washington si partial la Berlin si Paris".

Insa, liderul rus a lasat o portita de discutii bilaterale. "Cu toate astea, nu refuz sa tinem astfel de intalniri, dar mai intai vreau sa inteleg ce probleme putem discuta".

In aceeasi sesiune de intrebari, Putin vorbeste despre locuitorii din Ucraina si despre istoria acestei tari. "Asadar, eu nu consider poporul din Ucraina neprietenos. Nimic de genul acesta. Rusii si ucrainenii sunt un singur popor. Dar conducerea actuala din Ucraina este in mod clar neprietenoasa pentru noi.

Acest lucru este perfect evident. Rusii au locuit acolo de secole, iar acum au fost declarati non-bastinasi, in acel teritoriu. La ce poate duce asta: Ca rezultat, o parte a acestor oameni ar putea emigra".