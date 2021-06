Celebrul campion la sah si opozant rus Garry Kasparov a vorbit intr-un interviu acordat in Romania despre implicatiile regimului dictatorial instaurat de Vladimir Putin in Rusia.

Kasparov a acordat un interviu amplu jurnalistilor de la portalul Veridica.ro.

Printre altele, campionul rus prezent recent in Romania a vorbit despre intalnirea programata la Geneva miercuri, 16 iunie, intre Vladimir Putin si Joi Biden.

"Indiferent ce se intampla pe 16 iunie la Geneva, Putin deja a castigat runda asta, pentru ca a reusit sa obtina intrevederea. Nu ii pasa de rezultat, atata timp cat presedintele SUA este obligat sa se intalneasca cu el.

Mai ales dupa ce l-a numit criminal. In mintea lui si-a zis "Minunat, fantastic. Sunt un criminal. Dar tu n-ai de ales si trebuie sa te intalnesti cu mine. Ceea ce inseamna ca eu sunt seful. Da, am omorat oameni, mare scofala. Nimeni n-o sa ma dea in judecata pentru asta".

Asadar, mi-este teama ca, la fel ca alti dictatori inaintea lui, si Putin se va simti incurajat sa isi continue asaltul asupra lumii libere, poate impotriva Ucrainei, poate razboiul hibrid impotriva Americii.

Apropo, cum era de asteptat, dupa ce Biden a facut anuntul ca se va intalni cu Putin, au avut loc doua atacuri cibernetice asupra unor elemente de infrastructura cheie din America. Unul asupra unei conducte petroliere, iar al doilea a avut ca tinta industria procesatoare de carne. Ambele atacuri au fost realizate de hackeri rusi. Dar fiindca administratia americana anuntase deja ca summitul va avea loc, au incercat sa bagatelizeze toata povestea.

Sa auzi de la Biden aberatii de tipul "A, stim ca atacurile provin din Rusia, insa ele nu au legatura cu guvernul rus". Pe bune? Se intampla ceva in Rusia care n-are legatura cu Putin? Sa fim seriosi. Sunt ostaticii propriei nerozii si obtuzitati", a spus Kasparov pentru sursa citata.

Kasparov face referire in interviu la un sir de incidente majore petrecute in SUA imediat dupa anuntul intalnirii Biden-Putin.

Cei doi lideri se vor intalni la Geneva intr-o intalnire programata miercuri, 16 iunie.