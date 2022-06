Imagine sinistră cu Putin la o masă aproape goală, alături de câțiva aliați la summitul Mării Caspice FOTO

Imaginile de la Așgabat, capitala Turkmenistanului, unde are loc summitul țărilor de la Marea Caspică sunt într-un violent constrast cu ceea ce am vazut în ultimele zile la întâlnirile liderilor G7 din Germania sau a șefilor de stat NATO de la Madrid.

În timp ce liderii din țările G7 au avut discuții prietenoase într-o cabană din Alpii Bavariei, Putin și omologii săi stau distanțați la o masă uriașă, aproape goală.

Putin a plecat pentru prima dată din Rusia de la declanșarea invaziei în Ucraina. Izolat de occident, președintele rus a plecat în vizită în Tadjikistan şi în Turkmenistan.

La Așgabat, Putin participă la un summit alături de liderii Azerbaidjanului, Kazahstanului, Iranului și Turkmenistanului. În afară de Iran, aflat sub sancțiuni din cauza programului său nuclear, celelalte țări sunt foste republici sovietice.

La summitul de la Madrid, NATO a adoptat noul Concept Strategic, care prevede contracararea ameninţărilor generate de Rusia şi de China. În plus, documentul include și invitația oficială către Finlanda şi Suedia pentru ca cele două state să devină membre ale Alianței.

9 people at the table.

Below - the Caspian summit (Putin is participating).

5 people at the table. pic.twitter.com/yApmkZZ0tH— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) June 29, 2022