Oamenii cu care s-ar putea consulta Vladimir Putin înainte de a decide dacă invadează Ucraina sau nu

Nimeni nu știe cu adevărat cum își ia deciziile Vladimir Putin sau pe cine ascultă cel mai mult atunci când se gândește la ce are de făcut. Totuși, arată o analiză New York Times, preluată de Digi 24, președintele rus are trei consilieri apropiați, toți provenind din zona serviciilor de securitate, care sunt dedicați „valorilor tradiționale” și care visează la restaurarea gloriei sovietice. Sursa citată arată că ei vor juca un rol important în decizia finală a Kremlinului de a invada sau nu Ucraina.

Unii dintre apropiații lui Putin au lucrat cu el în KGB-ul sovietic, iar oficialii occidentali cred că ei au supervizat asasinatele, operațiunile de propagandă, spionajul cibernetic și războiul brutal care au contribuit în timp la îndepărtarea Kremlinului de Europa și de Statele Unite. Unul dintre acești „șoimi” care stau în preajma lui Putin și care îi alimentează fobiile antioccidentale este principalul său consilier de securitate națională, Nikolai Patrușev.

Dacă Putin vorbește de inamici care se străduiesc să falsifice trecutul glorios al Rusiei, atunci șeful serviciilor de informații externe, Serghei Narîșkin, chiar și-a asumat lupta pentru istorie ca pe o prioritate specială.

Iar dacă Putin a îmbrățișat ideea unei mai mari implicări a statului în economie, ministrul apărării, Serghei Șoigu, a dus această tendință la extrem și a lansat un efort uriaș al statului de a construi noi orașe în Siberia.

La Moscova, unii analiști încă văd o parte pragmatică în Vladimir Putin. El ar pune în balanță nemulțumirile și paranoia promovate de confidenți precum Patrușev cu aportul mai sobru al unor persoane precum premierul Mihail Mișustin, un tehnocrat însărcinat cu menținerea economiei în funcțiune.

sancțiunile occidentale în urma unei incursiuni în Ucraina ar putea avea consecințe de amploare, așa cum o arată și prăbușirea bursei rusești pe fondul temerilor de război din ultimele săptămâni. Iar pierderile militare ar putea aduce urmări imprevizibile în politica internă și ar putea umbri „moștenirea” lui Putin. „Dacă vom avea război cu Ucraina și moarte fratricidă, atunci doar pentru asta va fi ținut minte”, spune cu convingere Konstantin Remciukov, un jurnalist de la Moscova cu surse la Kremlin.