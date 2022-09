Casa Albă a transmis că a respins planurile Rusiei de a organiza referendumuri în anumite părți ale Ucrainei.

Potrivit SUA, Moscova ar putea face mișcarea de a recruta trupe în acele zone după ce a suferit pierderi mari pe câmpul de luptă, scrie The Guardian.

Jake Sullivan, consilierul pentru securitate națională al președintelui Joe Biden, a numit referendumul un afront la principiile suveranității și integrității teritoriale.

El a spus că Biden, în discursul său de miercuri la Adunarea Generală a Națiunilor Unite, va emite o „mustrare fermă” Rusiei pentru războiul său împotriva Ucrainei.

Pe de altă parte, Ucraina a transmis că referendumurile din Rusia vor distruge posibilitatea unor discuții.

Orice referendum privind aderarea Rusiei în teritoriile ucrainene ocupate de ruși ar distruge orice fereastră rămasă pentru discuțiile dintre Kiev și Moscova, a declarat marți publicația ucraineană Liga.net, purtătorul de cuvânt al președintelui ucrainean.

„Fără referendumuri, există încă cea mai mică șansă pentru o soluție diplomatică. După referendum - nu”, a spus Liga.net, citat de Serhii Nikiforov.

El a făcut aceste comentarii ca răspuns la oficialii instalați de ruși din patru regiuni ucrainene ocupate care au anunțat planuri pentru referendumuri pentru săptămâna viitoare privind aderarea oficială la Rusia, a raportat Reuters.

Emmanuel Macron a calificat drept o „parodie” anunțul privind organizarea de referendumuri în patru regiuni separatiste din Ucraina, afirmând că acestea nu vor avea "nicio consecință juridică", potrivit BBC.

„Dacă ideea referendumului pe Donbas nu ar fi atât de tragică, ar fi amuzant”, a spus Macron reporterilor, adăugând că ideea unui referendum pe Donbas este „cinică”.

Macron spune că referendumurile Rusiei în zonele ocupate în Ucraina „nu vor fi recunoscute de comunitatea internațională”.

El a transmis că va vorbi cu președintele rus Vladimir Putin în zilele următoare.

Nici Germania nu va recunoaște rezultarul referendumurilor din estul Ucrainei.

This was stated by German Chancellor Olaf Scholz. pic.twitter.com/KoyZY4vTfj— NEXTA (@nexta_tv) September 20, 2022