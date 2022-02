Preşedintele rus Vladimir Putin l-a aşezat marţi, 15 februarie, pe cancelarul german Olaf Scholz la capătul unei mese lungi de şase metri, pentru convorbirile despre criza ucraineană de la Kremlin, aceeaşi poziţie pe care a ocupat-o şi preşedintele francez Emmanuel Macron săptămâna trecută, relatează dpa.

Masa albă, acoperită cu sticlă, cu motive florale, a devenit celebră în mediul online după ce au apărut imagini de la convorbirile dintre Macron şi liderul rus.

