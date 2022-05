Daniel Yergin a fost la Forumul Economic Internațional de la Sankt Petersburg în 2013 când a primit o cerere descurajantă: Ar putea el să pună prima întrebare din partea audienței lui Vladimir Putin?

„Am început să adresez o întrebare, am menționat cuvântul șist”, își amintește el, referindu-se la o sursă neconvențională de petrol și gaze naturale, care până atunci curgea liber în SUA datorită progreselor tehnicilor de producție. „Și a început să strige la mine, spunând că șistul e barbar”.

Yergin, vicepreședintele SP Global, a discutat despre incident în cel mai recent episod al podcastului „What Goes Up”, împreună cu alte informații din cartea sa „The New Map: Energy, Climate, and the Clash of Nations”. Petrolul și gazele de șist din SUA au avut un impact mult mai mare asupra geopoliticii decât recunosc oamenii, spune Yergin, citat de Bloomberg. A reprezentat o amenințare pentru Putin în mai multe moduri, mai ales că gazul natural american ar concura cu Rusia în Europa.

Cum au devenit SUA un mare producător de petrol și gaze?

A fost o revoluție. Am avut opt ​​președinți la rând, începând cu Richard Nixon până la Barack Obama, care au spus: „Vrem să devenim independenți energetic”. Și părea o glumă, nu avea să se întâmple niciodată. Dar a existat această tehnologie numită șist, care implică într-adevăr fracturarea hidraulică, așa cum se numește, combinată cu forarea orizontală. Și a existat un individ cu adevărat obsedat - este atât de interesant, rolul indivizilor obsedați în schimbarea economică - pe nume George P. Mitchell, care era convins că dacă lucrezi cumva, deși manualele spuneau că este imposibil, poți face să functioneze. Și timp de 20-25 de ani oamenii au râs, dar apoi a funcționat. Și chiar și în propria lui companie, oamenii îi spuneau să nu cheltuiască bani pe asta. Dar dacă nu ar fi cheltuit acești bani, nu sunt sigur că am fi fost acolo unde am fost.

Și apoi, la începutul anilor 2000, companii mici au început să adapteze această tehnologie. Și apoi oamenii au spus: Ah, aprovizionarea cu gaze naturale din SUA, în loc să scadă, crește. Și apoi au spus, ei bine, dacă funcționează pentru gaz, poate funcționează și pentru petrol - cam în 2008, 2009. Așa că toate acestea s-au întâmplat cu adevărat în acea perioadă din aproximativ 2008, atunci când a început totul cu adevărat, revoluția șisturilor. Dacă ați fi spus oamenilor în 2002 că SUA va fi cel mai mare producător de petrol din lume, mai mare decât Rusia, mai mare decât Arabia Saudită, cel mai mare producător mondial de gaze naturale și anul acesta, cel mai mare exportator mondial de GNL (gaz natural lichefiat), ei ar fi spus că trăiești într-o lume fantastică.

În timp ce citeam cartea dumneavoastră, mi-a trecut prin minte că faptul că SUA care au trecut de la cel mai mare consumator de energie din lume la acum un producător major aproape a escaladat tensiunile geopolitice. Este influența Americii diferită în acest mediu?

Este absolut corect. Mă ocup de o mulțime de lucruri de la Ucraina până la climă în carte, dar încep cu șisturile pentru că șisturile au avut într-adevăr un impact mult mai mare asupra geopoliticii decât recunosc oamenii. Povestea pe care o spun în carte este că atunci când am fost la Sankt Petersburg la o conferință la care vorbea Putin - 3.000 de oameni acolo - mi s-a spus să pun prima întrebare. Am început să pun întrebarea, am menționat cuvântul "șist". Și a început să strige la mine spunând că șistul e barbar. El știa că șistul american era o amenințare pentru el în două moduri. Unu, pentru că însemna că gazele naturale din SUA vor concura cu gazele sale naturale în Europa și asta vedem astăzi. Și în al doilea rând, acest lucru creștea cu adevărat poziția Americii în lume și i-ar fi oferit un fel de flexibilitate pe care nu o avea atunci când importa 60% din petrolul său.

Întrebarea a început inofensiv. Aveam de gând să-i pun o întrebare normală despre diversificarea economiei. Și am spus „șisturi” și a țipat la mine în fața a 3.000 de oameni, o experiență cu adevărat neplăcută. Cealaltă persoană de pe scenă a fost cancelarul Merkel, care a fost cancelar al Germaniei timp de 16 ani. Și puteai vedea animozitatea dintre cei doi. Dar acum Merkel este criticată pentru politici precum reducerea energiei nucleare, care au făcut ca Germania să fie mai dependentă de gazul rusesc. Și judecata istoriei se schimbă puțin.

Cum a înțeles toată lumea Rusia atât de greșit?

Acum există un fel de revizionism că lumea nu ar fi trebuit să facă comerț cu Rusia, nu ar fi trebuit să încerce să integreze Rusia în economia mondială, mai ales că Putin a devenit din ce în ce mai autoritar. Dar, spuneți, ei bine, care a fost alternativa? Cel mai bun lucru a fost ca acesta să fie ancorat în lume. Putin a fost la putere aproape la fel de mult ca Iosif Stalin. Și cred că devenea din ce în ce mai autoritar și oamenii care l-au cunoscut de-a lungul anilor au spus că COVID l-a schimbat. A fost izolat doi ani. Nu s-a întâlnit cu oameni de afaceri occidentali. Nu s-a întâlnit cu oficiali guvernamentali occidentali și așa mai departe. Deci nu cred că a existat o alternativă pentru a nu încerca integrarea Rusiei în lume, dar, evident, ceea ce se întâmplă acum este că lumea, cel puțin lumea occidentală, trântește ușa în nasul Rusiei.

Oare Europa va putea doar să continue fără să cedeze în fața Rusiei și a cererilor lor când va începe din nou să se răcească?

Aceasta este întrebarea care cântărește cu adevărat acum, deoarece în ceea ce privește petrolul, există suficient țiței în lume. Trebuie mutat, dar între stocurile strategice și cererea în scădere în China, asta se poate gestiona. Când intri în produse precum motorina, devine mai greu. Și apoi vei merge la cel mai greu lucru cu gazul natural. Deci, marea întrebare acum este dacă ei pot umple spațiul de depozitare astfel încât să poată trece peste iarnă și, apropo, nu doar să fie cald, ci să mențină industria în funcțiune. Și cred că putem spune că Putin a luat o serie de decizii care au fost iraționale - că armata lui era cu adevărat bună, că Ucraina nu putea rezista, că SUA tocmai trecuse prin retragerea din Afganistan și era profund divizată, că Europa era atât de dependentă de energia lui încât ar fi spus: „OK, asta este groaznic, dar viața continuă”. Și nimic din toate astea nu s-a întâmplat. Dar cred că încă calculează. Și el a spus că, în cele din urmă, această întrerupere a energiei - și ne aflăm într-o perturbare uriașă a piețelor energetice - ar fi o amenințare atât de mare pentru economia europeană, încât coaliția care există acum s-ar destrăma. Cred că acesta este pariul lui acum. Și călcâiul lui Ahile este ceea ce ați indicat: ceea ce se întâmplă când Europa intră în toamnă și iarnă. Și am avut cel puțin un industriș german, foarte proeminent, care a spus: „Este prea periculos pentru economia europeană. Ar trebui să negociem ceva cu Putin".