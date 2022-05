O informație conform căreia starea de sănătate a lui Vladimir Putin ar fi gravă, acesta suferind de cancer de sânge s-a rostogolit luni, 16 mai, în media internațională.

Specialiștii cred că este vorba despre o acțiune de dezinformare, chiar dacă declarații despre șubrezirea sănătății liderului rus ar veni din partea unui fost spion britanic.

Cel care a transmis informația este Christopher Steele, un fost spion britanic implicat într-un scandal monstru privind alegerile din 2016 din SUA.

Sunt însă câteva neconcordanțe în ceea ce privește această informație.

Medicii consultați de Ziare.com spun că nu se operează cancerul de sânge, excepție făcând intervenția neurochirurgicală în situațiile în care există complicații. Iar în acest caz, perioada de recuperare nu va fi de 10 zile, durata vehiculată pentru absența președintelui.

Analist politic: ”Eu cred că este dezinformare”

Liderul rus nu pare oricum să fie în cea mai bună formă a vieții sale. Însă având în vedere vârsta (aproape 70 de ani), afecțiuni specifice nu pot fi excluse. Cu toate acestea, politologul Cristian Pîrvulescu a explicat într-un interviu pentru Ziare.com că sursa care rostogolit informația privind cancerul nu pare să fie cea mai sigură.

”Eu cred că este dezinformare. În ceea ce îl privește pe Christopher Steele, fostul spion britanic de la Moscova care este deja foarte cunoscut în legătură cu dosarul privindu-l pe Donald Trump și interferența rusă în alegerile din 2016, acum există o serie de informații conform cărora ceea ce a făcut a fost în mare măsură improvizat și neadevărat, deși inițial toată lumea a considerat dosarul respectiv ca fiind cât se poate de serios. Este destul de complicat de spus dacă ne putem baza doar pe informațiile lui.

Am văzut că multă vreme a fost în Rusia și a avut o serie de relații directe cu cei din serviciile de informații ruse. Însă acum, de când a început invazia rusă din Ucraina, a fost destul de solicitat de posturile de știri. L-am văzut și la CNN și la BBC. Însă eu, în continuare, după ce un raport al FBI, relevat în toamna anului trecut de New York Times, care pune sub semnul întrebării dosarul lui din 2016, am foarte multe îndoieli referitoare la calitatea informațiilor pe care le distribuie.

În urma acestei anchete, oameni care fuseseră considerați credibili în anchetarea lui Donald Trump au fost arestați pentru distribuirea de informații false”, a spus Cristian Pîrvulescu.

Analistul nu exclude că liderul de la Kremlin ar avea unele afecțiuni însă acest lucru nu este anormal pentru o persoană în vârstă de 70 de ani care trăiește într-o țară cu speranța de viață ce depășește cu doar foarte puțin acest prag.

”Sigur, Putin arată ca și cum ar fi bolnav însă este un om de aproape 70 de ani, într-o țară în care rata medie de viață a unui bărbat nu este foarte ridicată. Sigur, el nu este un om obișnuit însă nici nu este un supraom. Așa că este posibil să aibă o serie de boli.

A fost surprins stând cu o pătură pe picioare în timpul paradei de 9 mai. În toamnă, pe 7 noiembrie- cealaltă paradă militară importantă din Rusia- părea un bătrânel oarecum depășit.

Însă nu avem niște informații clare privind starea lui de sănătate. L-am văzut tremurând. Este posibil să aibă o mulțime de afecțiuni. Dar cine nu le are la această vârstă? Informația despre operația de leucemie se bazează pe o casetă, pe niște înregistrări ale uni oligarh care este foarte bine informat. Eu cred că aceste informații nu le putem lua decât cu titlu de inventar.

Pentru că în ceea ce îi privește pe cei din Occident și în general din lumea liberă care are o rezervă față de Putin, își doresc să fie bolnav și să iasă în felul acesta de pe scenă dar nu este foarte sigur că se va întâmpla așa.

Durata medie de viață în Rusia, în anul 2020, era de 71 de ani și șase luni. Conform acestei medii, Putin se apropie de această limită. Ei speră ca media de vârstă la bărbați să ajungă la 78 de ani, în 2030. Acesta este unul dintre proiectele lui Vladimir Putin dar acest lucru nu înseamnă că se va și întâmpla”, a mai spus expertul în politică internațională.

Ar putea fi folosit pretextul operației pentru înlăturarea lui Putin?

Chiar dacă mulți se întreabă dacă această informație nu este de fapt folosită de serviciile secrete pentru a ”acoperi” înlăturarea lui Vladimir Putin de la putere, profesorul Cristian Pîrvulescu spune că acest lucru nu este posibil în prezent în Rusia.

”Nu cred că o lovitură poate veni din zona serviciilor secrete pentru că acestea sunt controlate în mare măsură chiar de către el. Iar dinspre armată, singura instituție care ar putea să preia conducerea Rusiei - pentru că altfel nu există nicio altfel instituție deoarece totul este personalizat – aceasta este compromisă în război și nu este nici pe departe o instituție care să producă lideri care să-și asume o astfel de direcție. Nici măcar nu vreau să mă gândesc la Șoigu și Gherasimov. Dar nu există nici un general care să poată să facă acest lucru.

De altfel problema Rusiei este că, având un sistem personalizat de putere, în momentul în care dispare Putin, dispare Rusia. Nu putem să ne gândim că îl înlocuim pe Putin cu altcineva. El și-a construit o structură de putere în peste 20 de ani și care are o singură bază: Vladimir Putin însuși. Dacă el dispare, va dispărea și întregul sistem de putere.

Eu nu cred că oamenii GRU, FSB sau armată nu înțeleg lucrul acesta. În plus, ei sunt numiți pe criterii de loialitate și sunt schimbați din aceeași perspectivă. Este foarte complicat să-l înlături peste noapte pe Vladimir Putin și să folosești argumente de acest gen ca să îl scoți din joc. Sigur, nu sunt convins că toți au capacitatea intelectuală să facă o analiză directă, dar pentru așa ceva este nevoie ca mai mulți oameni să își pună mâna și să lucreze. Iar o conspirație în Rusia, în acest moment, este imposibilă pentru că Putin controlează tot”, a mai explicat specialistul.

Cristian Pîrvulescu a mai precizat că din punctul de vedere al construirii sistemului de putere în Rusia, Putin poate fi comparat cu Stalin, diferența fiind însă că acum nu mai are cine să preia puterea.

”El poate fi comparat din acest punct de vedere doar cu modelul lui, Stalin. Doar că în momentul în care Stalin s-a prăbușit, era partidul. Era armata care câștigase Al doilea Război Mondial. Și Jucov a preluat puterea pentru câteva luni. Însă era Partidul Comunist Sovietic, iar acum noi nu avem nici Partidul Comunist nici o armată necompromisă, deci este mult mai complicat decât în acel moment”, a punctat Pîrvulescu.

O sosie nu ar fi îndrăznit să-și pună păturica pe picioare la paradă

Au existat speculații intense cu privire la deteriorarea sănătății președintelui Rusiei încă de la războiul din Ucraina. E el a părut slăbit la evenimentele publice, inclusiv sărbătorile Zilei Victoriei săptămâna trecută.

În fotografiile și videoclipurile de pe rețelele de socializare, Putin a fost văzut având picioarele acoperite cu o husă verde groasă, în timp ce stătea printre veteranii din Al Doilea Război Mondial și demnitari de rang înalt pentru a urmări o paradă militară în Piața Roșie din Moscova.

Mai mult, Putin părea să meargă cu un pas greu, ca și cum ar fi încercat să mascheze o șchiopătare.

Astfel că informația că Putin ar fi operat nu a mai surprins pe nimeni.

Se pare că s-a estimat și perioada în care Putin va lipsi din viața publică, iar pentru ”umplerea golului” ar fi fost puse la punct unele strategii. Nu se știe exact clar care ar fi acestea. Se vorbește despre 10 zile de declarații video înregistrate sau preluarea atribuțiilor de către șeful de securitate, Nikolai Patrushev. Alții cred că ar fi folosită deja o sosie.

”Nu este imposibil să fie bolnav, are afecțiuni psihologice, însă nu înseamnă că este nebun. Am văzut că-i tremură mâna, este posibil să aibă și alte probleme însă acestea se tratează nu sunt fatale. În ceea ce privește o leucemie, aceasta este o boală serioasă. Doar că aceasta nu prea se operează. Iar în cazul unei intervenții nu-l scoți pe bolnav imediat din spital. Recuperarea durează foarte mult.

Am putea să ne imaginăm că este folosită o sosie însă vă spun cel care pe 9 mai era în Piața Roșie, era chiar Putin. Nicio sosie nu și-ar fi pus o păturică pe picioare. Nu ar fi avut curajul să facă acest lucru”, a mai explicat Cristian Pîrvulescu.

Medic: Cancerele de sânge nu se operează

Cancerele de sânge - cum ar fi limfomul sau mielomul - sunt un cancer al celulelor plasmatice și pot provoca boli osoase pervazive.

Vorbind pentru New Lines, Ashley Grossman - profesor de endocrinologie la Universitatea Oxford - a spus că astfel de boli pot afecta coloana vertebrală și spatele.

Mai mult, tratamentul pentru astfel de boli implică steroizi, care pot duce la o față umflată, și chimioterapia, care duce la căderea părului.

Nu se știe că Putin suferă de căderea părului, dar alte tipuri de cancer de sânge, cum ar fi mielomul, tind să nu necesite chimioterapie, scrie Daily Mail.

Mielomul poate duce, totuși, la o compresie a coloanei vertebrale.

Tratamentele pentru astfel de tipuri de cancer slăbesc, de asemenea, sistemul imunitar al pacientului, ceea ce ar putea explica într-un fel abordarea prudentă a lui Putin cu privire la distanțarea Covid.

Tipul de cancer de sânge de care ar putea suferi Putin nu a fost specificat de oligarh, care a fost înregistrat în secret de capitalistul de risc fără nume.

”Cancerele de sânge nu se operează, excepție situațiile în care există complicații, exemplu în mielomul multiplu apare distrucție de vertebre și atunci este nevoie de intervenție neurochirurgicală”, a explicat hematologul Daniel Coriu pentru Ziare.com.