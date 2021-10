Vlad Voiculescu acuză PNL și PSD de o campanie comună prin care să dea vina pe USR pentru criza sanitară. „Este clar ca lumina zilei că s-au înțeles”

Fostul ministru al Sănătății, Vlad Voiculescu, a acuzat marți, 19 octombrie, PNL și PSD că s-au înțeles asupra unui mesaj comun prin care să arunce, în mod nejustificat, întreaga vină pentru criza sanitară pe cei de la USR. „Niciodată, nicăieri, o pandemie nu a fost gestionată doar în spitale! E ca și cum într-o țară întreagă ai permite, ba chiar ai îndemna șoferii să conducă beți și apoi te-ai supăra pe cei din service-urile auto! 𝐏𝐚𝐧𝐝𝐞𝐦𝐢𝐚 𝐬𝐞 𝐠𝐞𝐬𝐭𝐢𝐨𝐧𝐞𝐚𝐳𝐚̆ 𝐩𝐫𝐢𝐧 𝟏) 𝐯𝐚𝐜𝐜𝐢𝐧𝐚𝐫𝐞 𝐬̦𝐢 𝟐) 𝐩𝐫𝐞𝐯𝐞𝐧𝐭̦𝐢𝐞!”, a susținut Voiculescu.

„NOUĂ MAJORITATE POLITICĂ

Avem o nouă majoritate în parlament vizibilă astăzi în votul din comisii - una formată din aceeași oameni care au distrus țara asta 30 de ani, schimbând locurile din față prin rocade între ei, mereu uniți însă pe la spate de mii de interese private și de prioritizarea intereselor personale și de partid.

Ați fi poate tentați să îi numiți USL. Sunt de fapt USL+PDL.

MESAJE COMUNE ALE MAJORITĂȚII USL+PDL

Mă uit cu stupoare la mesajele oficiale ale PNL și PSD și este clar ca lumina zilei că s-au înțeles:

🤡 PSD nu mai suflă nicio vorbă despre eșecul campaniei de vaccinare sau despre relaxarea de peste vară. Cîțu nu are nicio vină.

🤡 PNL nu mai suflă nicio vorbă despre mesajele anti-mască ale PSD din iarnă. Ciolacu, cel care până mai ieri protesta împotriva măștii mergând în mod ostentativ la evenimente publice fără mască nu mai poartă nicio vină.

Toată vina pentru nenorocirea din aceste săptămâni vor să o arunce la USR. Dacă nu mă mai au pe mine la îndemână, vor să o arunce pe Ioana Mihăilă.

Oricât ar continua ei cu această încercare mizerabilă de manipulare, vă rog, cei care înțelegeți, arătați mai departe adevărul:

Niciodată, nicăieri, o pandemie nu a fost gestionată doar în spitale! E ca și cum într-o țară întreagă ai permite, ba chiar ai îndemna șoferii să conducă beți și apoi te-ai supăra pe cei din service-urile auto!

𝐏𝐚𝐧𝐝𝐞𝐦𝐢𝐚 𝐬𝐞 𝐠𝐞𝐬𝐭𝐢𝐨𝐧𝐞𝐚𝐳𝐚̆ 𝐩𝐫𝐢𝐧 𝟏) 𝐯𝐚𝐜𝐜𝐢𝐧𝐚𝐫𝐞 𝐬̦𝐢 𝟐) 𝐩𝐫𝐞𝐯𝐞𝐧𝐭̦𝐢𝐞!

Este ceea ce spun toate studiile, este ceea ce arată experiența tuturor țărilor din Europa (amintiți-vă de Lombardia - regiunea cu cea mai lungă tradiție din Europa în ATI și cu infrastructură medicală de invidiat!), este ceea ce va spune - dacă nu i se pune căluș - delegația OMS în România de zilele acestea!

Deci NU, nu Ministerul Sănătății (MS) este cel care a gestionat pandemia. Explic mai jos în detaliu, din nou:

➳ 𝐍𝐮 𝐌𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐞𝐫𝐮𝐥 𝐒𝐚̆𝐧𝐚̆𝐭𝐚̆𝐭̦𝐢𝐢 𝐚 𝐜𝐨𝐨𝐫𝐝𝐨𝐧𝐚𝐭 𝐯𝐚𝐜𝐜𝐢𝐧𝐚𝐫𝐞𝐚 𝐜𝐢 𝐩𝐫𝐞𝐦𝐢𝐞𝐫𝐮𝐥.

Pentru cei care sunt tentați să creadă în stil clasic dâmbovițean că "adevărul este undeva la mijloc". Nu. Adevărul este în decizia nr. 385 a prim-ministrului din data de 20 noiembrie 2020, prin care s-a infiintat Comitetului naţional de coordonare a activitaţilor privind vaccinarea impotriva SARS-CoV-2 (CNCAV). La art. 1 scrie că CNCAV este “in subordinea Secretariatului General al Guvernului si coordonarea prim-ministrului”.

➳ 𝐍𝐮 𝐌𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐞𝐫𝐮𝐥 𝐒𝐚̆𝐧𝐚̆𝐭𝐚̆𝐭̦𝐢𝐢 𝐚 𝐝𝐞𝐜𝐢𝐬 𝐦𝐚̆𝐬𝐮𝐫𝐢𝐥𝐞 𝐝𝐞 𝐩𝐫𝐞𝐯𝐞𝐧𝐭̦𝐢𝐞 𝐬̦𝐢 𝐝𝐞 𝐫𝐞𝐥𝐚𝐱𝐚𝐫𝐞 𝐜𝐢 𝐩𝐫𝐞𝐦𝐢𝐞𝐫𝐮𝐥 𝐬̦𝐢 𝐂𝐍𝐒𝐔.

Prin Decizia nr. 268 din 7 aprilie 2021 a prim-ministrului a fost infiintat Comitetul interministerial pentru revenirea Romaniei la normalitate de la 1 iunie 2021, in contextul pandemiei de COVID-19. La Art. 1 alin. (2) din decizie avem așa: “Comitetul este condus de catre prim-ministrul Romaniei, in calitate de presedinte, si de catre secretarul general al Guvernului, in calitate de vicepresedinte.”

Mai mult:

➳ 𝐀𝐦 𝐟𝐨𝐬𝐭 𝐝𝐚𝐭̦𝐢 𝐚𝐟𝐚𝐫𝐚̆, 𝐞𝐮 𝐬̦𝐢 𝐒𝐞𝐜𝐫𝐞𝐭𝐚𝐫𝐚 𝐝𝐞 𝐒𝐭𝐚𝐭 𝐀𝐧𝐝𝐫𝐞𝐞𝐚 𝐌𝐨𝐥𝐝𝐨𝐯𝐚𝐧, 𝐝𝐮𝐩𝐚̆ 𝐜𝐞 𝐚𝐦 𝐚𝐭𝐫𝐚𝐬 𝐚𝐭𝐞𝐧𝐭𝐢𝐚 𝐢𝐧 𝐠𝐮𝐯𝐞𝐫𝐧 𝐬𝐢 𝐚𝐩𝐨𝐢 𝐬𝐢 𝐩𝐮𝐛𝐥𝐢𝐜 𝐜𝐚 𝐚𝐧𝐮𝐦𝐢𝐭𝐞 𝐫𝐞𝐠𝐮𝐥𝐢 𝐭𝐫𝐞𝐛𝐮𝐢𝐞 𝐫𝐞𝐬𝐩𝐞𝐜𝐭𝐚𝐭𝐞 𝐬𝐢 𝐜𝐚 𝐚𝐮𝐭𝐨𝐫𝐢𝐭𝐚𝐭𝐢𝐥𝐞 𝐬𝐭𝐚𝐭𝐮𝐥𝐮𝐢 𝐧𝐮 𝐢𝐬𝐢 𝐟𝐚𝐜 𝐭𝐫𝐞𝐚𝐛𝐚 (𝐥𝐚 𝐟𝐞𝐥 𝐜𝐚 𝐚𝐜𝐮𝐦, 𝐫𝐞𝐠𝐮𝐥𝐢𝐥𝐞 𝐞𝐫𝐚𝐮 𝐬𝐢 𝐢𝐧 𝐯𝐚𝐥𝐮𝐥 𝟑 𝐩𝐞𝐧𝐭𝐫𝐮 𝐜𝐞𝐢 𝐜𝐚𝐫𝐞 𝐯𝐨𝐢𝐚𝐮 𝐬𝐚 𝐥𝐞 𝐫𝐞𝐬𝐩𝐞𝐜𝐭𝐞... 𝐥𝐚 𝐍𝐮𝐛𝐚&𝐜𝐨. 𝐞𝐫𝐚 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐲) 𝐬̦𝐢 𝐚𝐦 𝐩𝐮𝐬 𝐢̂𝐧 𝐝𝐢𝐬𝐜𝐮𝐭𝐢𝐞 𝐬̦𝐢 𝐚𝐩𝐨𝐢 𝐦𝐨𝐝𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚𝐭 𝐫𝐞𝐠𝐮𝐥𝐢𝐥𝐞 𝐝𝐞 𝐜𝐚𝐫𝐚𝐧𝐭𝐢𝐧𝐚𝐫𝐞 𝐩𝐫𝐢𝐧 𝐨𝐫𝐝𝐢𝐧 𝐝𝐞 𝐦𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐮 - 𝐚𝐜𝐞𝐥 𝐨𝐫𝐝𝐢𝐧 𝐢𝐧𝐯𝐨𝐜𝐚𝐭 𝐩𝐞𝐧𝐭𝐫𝐮 𝐢𝐧𝐥𝐚𝐭𝐮𝐫𝐚𝐫𝐞𝐚 𝐦𝐞𝐚 𝐬𝐢 𝐚 𝐀𝐧𝐝𝐫𝐞𝐞𝐢 𝐌𝐨𝐥𝐝𝐨𝐯𝐚𝐧;

Mai precis:

1) am spus public că nivelul de testare nu era suficient (motiv pt. care am introdus testele rapide si am pregatit testarea in farmacii)

2) am făcut public faptul că modul de calcul al incidentei fusese modificat, ca sa nu spunem masluit, prin eliminarea focarelor din calcul, ceea ce era o premiera statistica mondiala. Am corectat.

3) am spus ca nu e ok ca pacientii non-covid sa nu aiba acces la spitalele care devenisera exclusiv covid si am modificat acel ordin de ministru (OMS 434);

4) am spus intern si public ca trebuie sa prioritizam persoanele vulnerabile (batranii si bolnavii) nu esentialii; am spus ca nu e ok ca nr de teste si repartizarea vaccinurilor sa fie la secret si am publicat datele; m-am trezit ca premierul trimite corpul de control si ameninta cu DIICOT (apropo, stiai ca Guvernul Romaniei a facut plangere penala impotriva omului care a publicat datele?);

5) masinariile lor de propaganda m-au tocat cum ca interzic oamenilor sa isi vada rudele bolnave si ca promovez reguli draconice pentru inmormanntare — desi ordinul din cauza căruia acestea se întâmplau era vechi de un an, iar eu l-am modificat după ce am fost avertizat asupra lui;

6) am atras atentia in guvern si apoi si public ca anumite reguli trebuie respectate si ca autoritatile statului nu isi fac treaba (la fel ca acum, regulile erau si in valul 3 pentru cei care voiau sa le respecte); am pus in discutie si apoi modificat regulile de carantinare prin ordin de ministru - acel ordin invocat pentru inlaturarea mea si a Andreei Moldovan;

7) am vazut jaful din activitatea de testare si am modificat actele normative ca aceasta sa inceteze; am creat baza pentru extinderea testarii si secventierii in special in laboratoarele publice;

😎 am vorbit despre politizarea crunta de la fiecare nivel, am schimbat ce am putut si am vorbit public despre asta;

9) am vazut ca cel mai important indicator al pandemiei - numarul de decese - a fost masluit cu nerusinare; am pornit o ancheta interna si am fost inlaturat inainte sa o termin; am avertizat public si timpul mi-a dat dreptate, chiar daca inca nu avem toate datele reale publicate;

10) am avertizat cat se poate de clar inca de pe 16 aprilie asupra apucaturilor "primului epidemiolog al tarii, Florin Citu" si daca ce am spus atunci ar fi fost luat mai in serios... probabil ca nu am fi ajuns la nenorocirile din aceste zile”, a scris pe Facebook, Vlad Voiculescu.