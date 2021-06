Echipa lui Vlad Voiculescu in filiala USR PLUS Bucuresti. Cine va fi mana dreapta a fostului ministru

Fostul ministru al Sanatatii Vlad Voiculescu si-a anuntat miercuri, 30 iunie, echipa din noul Birou Municipal Bucuresti al USR PLUS dupa ce in seara precedenta a fost ales presedinte al filialei.

"S-au incheiat primele alegeri interne din Bucuresti dupa fuziunea dintre USR si PLUS.

Aproape 2.000 dintre noi - membrii USR PLUS Bucuresti - am votat pentru a alege echipa care ne va reprezenta intr-un mandat de 2 ani, intr-un Birou Municipal format din 21 de membri", a anuntat miercuri Vlad Voiculescu pe Facebook.

Potrivit fostului ministru, noul Birou Municipal Bucuresti al USR PLUS va fi alcatuit din:

Vlad Voiculescu - presedinte

Claudiu Nasui - prim-vicepresedinte

Cristina Pruna - vicepresedinte

Diana Buzoianu - vicepresedinte

Simona Spataru - vicepresedinte

Stefan Palarie - vicepresedinte

Silvia Dinica - vicepresedinte

Radu Mihaiu - vicepresedinte

Denisa Neagu

Alexandru Dimitriu

Adina Saniuta

Mihaela Ciocoiu

Mihnea Jida

Tudor Pop

Dragos Radu.

Din Biroul Municipal Bucuresti al USR PLUS fac parte si presedintii proaspat alesi ai organizatiilor de sector ale partidului:

Clotilde Armand - presedinte USR PLUS Sector 1

Silviu Serban - presedinte USR PLUS Sector 2

Lucian Judele - presedinte USR PLUS Sector 3

Paul Ene - presedinte USR PLUS Sector 4

Iustin Rosca - presedinte USR PLUS Sector 5

Alin Stoica - presedinte USR PLUS Sector 6

Membrii Comisiei de Arbitraj sunt:

Emil Duhnea

Silviu Catalin Boroi

Vicentiu Gurlui

Ionut Stircu

Marian Teisanu

Comisia de Cenzori este formata din:

Alexandru Balan

Sendroiu Ioana

"In mandatul de presedinte al Biroului Municipal Bucuresti voi construi o echipa unita care sa duca mai departe efortul de pana acum al celor peste 5.000 de membri. Vom redefini impreuna organizatia si rolurile, vom continua ce am inceput bun si vom schimba ce ne-a slabit in trecut.

Suntem cea mai mare filiala - deci cea mai mare comunitate - a singurei forte politice romanesti care are ca scop asumat finalizarea modernizarii tarii, a incetarii privilegiilor si hotiei, a promovarii transparentei si competentei in functii publice si a initiativei antreprenoriale la fiecare nivel.

Va multumesc in numele meu si in numele intregii echipe a Biroului Municipal pentru incredere si va rog sa ramaneti aproape in perioada urmatoare - USR PLUS este sansa unei generatii", a mai subliniat Vlad Voiculescu.