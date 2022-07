Vlad Stancu, marea surpriză a României la Europenele de natație: ”Este fenomenal”. Cât de mult a progresat într-un an

Vlad Stancu a făcut un progres imens într-un singur an, de la trei finale fără podium la Europenele de înot pentru juniori de anul trecut, la două medalii de aur şi două de argint la ediţia din acest an a competiţiei continentale de la Otopeni.

Duminică, în ultima zi a Campionatelor Europene 2022 de la Otopeni, Stancu a obţinut argintul la 400 m liber, care se adaugă medaliilor de aur la 1.500 m liber şi ştafetă 4x100 m liber şi unui argint la 800 m liber.

''A fost un campionat superb. Anul trecut am reuşit să mă calific în trei finale şi fără niciun podium, iar în aceest an am luat patru medalii, două de aur şi două de argint. Este fenomenal'', a declarat Stancu pentru TVR.

David Popovici, care a cucerit cinci medalii, patru de aur, la 50 m liber, 100 m liber, 200 m liber, ştafetă 4x100 m liber şi un argint la combinata de 4x100 m liber, a concluzionat după ultima finală de la 100 m liber: ''Aici medaliile şi spiritul de echipă au primat. O am timp să mă refac după. A fost greu, nu pot să mint, ar fi greu pentru oricine, Dar simt că a fost foarte frumos''.

Delegaţia României, cu nouă medalii, dintre care cinci de aur şi patru de argint, a încheiat pe locul trei în clasamentul pe medalii al Campionatelor Europene de înot de la Otopeni, după ce în ultima zi a obţinut un aur prin David Popovici (100 m liber) şi un argint prin Vlad Stancu (400 m liber).

România a câştigat nouă medalii la CE de înot pentru juniori de la Otopeni: 5 de aur - ştafeta masculină 4x100 m liber (David Popovici, Vlad Stancu, Ştefan Cozma şi Patrick Sebastian Dinu), David Popovici la 200 m liber, 50 m liber şi 100 m liber, Vlad Ştefan Stancu la 1.500 m liber, şi 4 de argint - ştafeta mixtă de 4x100 m liber (David Popovici, Patrick Sebastian Dinu, Bianca Costea şi Rebecca Aimee Diaconescu), Bianca Costea la 50 m liber şi Vlad Stancu la 800 m liber şi la 400 m liber.

Campionatele Europene de înot pentru juniori 2022 s-au desfășurat la Complexul Olimpic de Nataţie Otopeni în perioada 5-10 iulie. La competiţie au participat 494 de sportivi din 42 de ţări. România a fost reprezentată de 26 de înotători, 14 la masculin şi 12 la feminin.