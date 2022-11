Fotbalistul care-l atacă pe Edi Iordănescu pentru că nu a fost convocat la națională. "Joc într-un campionat mai bine cotat decât Liga 1"

Vlad Dragomir (23 de ani) este nemulțumit din cauza faptului că nu a fost convocat de Edi Iordănescu la naționala României

Fotbalistul joacă la Pafos, liderul din Cipru, și a lansat un atac către oamenii din staff-ul tehnic al primei reprezentative.

În trecut, Dragomir a fost remarcat de Arsene Wenger și adus la Arsenal Londra, unde a evoluat trei ani pentru grupele de juniori ale clubului londonez.

El a făcut din lotul naționalei de tineret U 19, care în 2019, a jucat semifinalele Campionatului European, în Italia.

"Joc meci de meci cu evoluții remarcabile la liderul unui campionat mai bine cotat decât Liga 1 din România, dar nimeni din partea Federației nu m-a întrebat de sănătate în ultimii câțiva ani.

Dacă am fi avut o naționale cu jucători care să evolueze în marile campionate ale Europei n-aș fi spus nimic. Dar văd că principalul campionat care furnizează jucători la echipa națională este Serie B din Italia, iar eu cand am avut 32 de prezente într-un sezon de Serie B nu am fost convocat nici măcar la un meci de verificare.

Să decidă lumea dacă e corect sau nu, eu doar îmi spun părerea. Respect decizia selecționerului și îmi văd în continuare de treaba, iar dacă se va considera că merit să fiu convocat, o voi face responsabilitate și mândrie pentru țara mea.

Nu am fost contactat de nimeni din staff-ul echipei naționale. Chiar m-ar întrista să știu că faptul că nu joc în România este un impediment. Ar fi o lipsa de profesionalism și ar lăsa loc de alte speculații. Refuz să cred că aria de selecție a naționalei este Liga 1, în condițiile în care campionatul din Cipru e cotat cu nouă poziții mai sus decat cel al României. Poate lumea de rând își face impresia că joc într-un campionat inferior, dar nu e deloc așa", a spus Vlad Dragomir pentru prosport.

Lotul convocat pentru meciurile cu Slovenia şi Moldova este următorul:

1. Horațiu Moldovan

2. Raul Opruț

3. Bogdan Vătăjelu

4. Cristian Manea

5. Ionuț Nedelcearu

6. Tudor Băluță

7. Denis Drăguș

8. Marius Ștefănescu

9. George Pușcaș

10. Alexandru Cicâldău

11. Claudiu Petrila

12. Ștefan Târnovanu

13. Alexandru Pantea

14. Marius Marin

15. Andrei Burcă

16. Mihai Popa

17. Adrian Rus

18. Răzvan Marin

19. Daniel Paraschiv

20. Darius Olaru

21. Olimpiu Moruțan

22. Radu Drăgușin

23. Andrei Cordea

24. Antonio Sefer

25. Nicolae Păun

26. Daniel Boloca