Supărarea căpitanului naționalei, Vlad Chiricheș: ”N-am avut somn, o echipă inferioară nouă e aproape de Mondial”

Căpitanul primei reprezentative, Vlad Chiricheş, a declarat vineri seară, după meciul cu Grecia, scor 0-1, că are senzaţia că o echipă inferioară tricolorilor, Macedonia de Nord, este mai aproape de turneul final al Cupei Mondiale.

Macedonia de Nord a ajuns la barajul pentru CM din grupa României şi joi seară a eliminat în semifinale Italia, scor 1-0, urmând să lupte pentru un loc la Cupa Mondială cu Portugalia.

“Şi eu aseară nu am avut somn gândindu-mă că am fi putut să fim noi în locul Macedoniei. Cred că ne-a lipsit un gram de şansă. Am senzaţia că o echipă inferioară nouă e mai aproape de Mondial”, a spus Chiricheş la Pro X.

El a precizat că pentru naţională meciul cu Grecia şi venirea lui Edward Iordănescu reprezintă un nou început. “E un nou început, anumite idei noi şi jucători noi. Sperăm ca în viitoarele meciuri să vină şi victoriile. Cred că eu şi Niţă suntem jucători care suntem de mult timp la echipa naţinală, Mister cred că vrea să creeze un ax cu jucători puternici şi cu experienţă. Mister are idei noi, dar trebuie să fim deschişi la tot ceea ce ne prezintă, să luăm tot ce ne transmite şi să aplicăm în teren”.

“Tavi Popescu mă bucur că a debutat, a intrat foarte bine. E important să continue să joace şi să aibă evoluţii foarte bune”, a mai afirmat Chiricheş.

Căpitanul naţionalei a precizat că s-a simţit foarte bine pe noul stadion Steaua. “Când ajung aici mă simt acasă, cred că spiritul din Ghencea s-a păstrat, chiar dacă este un stadion nou”.

El speră ca la următorul amical, cu Israel, tricolorii să vină “cu lucruri mai bune” şi să câştige.

“Clar, asta ne dorim cu toţii, să ne calificăm la un turneu final, şi eu zic că vom realiza asta”, a mai declarat Vlad Chiricheş.

Reprezentativa României a fost învinsă, vineri seară, pe stadionul Steaua, cu scorul de 1-0 (1-0), de selecţionata Greciei, într-un meci amical, primul pentru tricolori cu Edward Iordănescu selecţioner.

Golul a fost marcat de Bouchalakis, în minutul 39, cu o lovitură cu capul din 7 metri.

România va mai juca un meci amical marţi, 29 martie, ora 20:45, cu naţionala Israelului, în deplasare.