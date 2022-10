Vizita la Bruxelles a premierului Nicolae Ciucă pentru procentul de 9.4% – a fost de parcă n-ar fi fost. Promisiunile unui trai mai bun abundă, realizări… nu, dar tragem speranță. Atât!

De anul trecut, când a fost pus în discuție procentul de majorare al pensiilor, s-a susținut de către membrii coaliției la guvernare, că procentul de 9,4% din PIB introdus în PNNR de dl. Ghinea (cum? – numai el știe), este un prag ireal, stabilit empiric, și că trebuie mers la Bruxelles și renegociat acest capitol, care este o rușine națională pentru seniorii acestei țări. Am crezut în bunele intenții, exprimate cu atâta patos de oricine lua cuvântul pe tema procentului, și am așteptat ca, în câteva săptămâni, să fie pregătită deplasarea la Bruxelles, să fie comunicate temele și detaliile tehnice ce se vor renegocia, așa cum știu că sunt procedurile pentru întâlnirile la nivel înalt.

Ads

Din experiența mea - am participat la câteva protocoale cu diverse teme, la nivel de ministru și o singură dată la nivel de Prim-Ministru, asigurând partea de management operațional al unui obiectiv industrial - programul, desfășurătorul și concluziile tratativelor erau cunoscute înaintea deplasării demnitarului conducător al delegației. Dacă mai erau ceva nuanțe în perfectarea documentelor ce trebuiau semnate, acestea erau lăsate la dispoziția șefilor delegațiilor, dar niciodată modificări de proceduri, procente calculate sau recalculate, restricții procedurale pentru respectarea legislației aplicabile, nu erau pe agenda întâlnirii la nivel înalt. Nu. Acestea se discutau, se negociau între staff-urile cabinetelor demnitarilor, cu tot cu concluzii, întâlnirea demnitarilor pentru un subiect așa de important ca acesta – seniorii unei țări membre a UE – fiind numai ocazia de a formaliza printr-un protocol semnat oficial, în prezența mass-media, concluziile pe tema în speță. Niciodată, conducătorul delegației nu discuta detalii tehnice sau procedurale cu interlocutorul, pentru că totul era convenit dinainte, acordul părților pentru parafarea documentelor oficiale fiind deja obținut.

Ads

Ce mi-a fost dat să citesc despre vizita d-lui premier N. Ciucă la Bruxelles, m-a lăsat fără cuvinte:

„Am discutat şi aspectul ajustării a o serie de jaloane şi ținte, astfel încât ele să fie realizabile până în anul 2026. Este de foarte mare interes capitolul pensii. Am discutat specific acest aspect, am prezentat că există acea limită de 9,4% în PNRR pentru bugetul de pensii şi am convenit că este posibilă înlocuirea acestui indicator cu altul, care să țină cont de studiul Băncii Mondiale şi de un indicator de disciplină financiară”.

Din această declarație a d-lui Prim-Ministru, pot înțelege că problema este de mare interes, acum, cu ocazia vizitei, că i-a fost prezentat tot acum, d-nei Ursula Von der Leyen acel procent de 9,4% din PIB, s-a convenit că este posibilă înlocuirea acestui indicator cu altul, iar tehnic – detalii dela Banca Mondială sau de la Ministerul Finanțelor – se reia problema, care ar fi trebuit clarificată de 9 luni, de când se tot discută. Asta duce problema într-o direcție cețoasă, din care greu poți înțelege că acel procent va fi eliminat sau majorat sau... Și asta, numai din cauza unui domn zelos să-și pună pe CV-ul său, semnarea PNNR. La cum arată acum, politic, dl. Ghinea, mă întreb, dacă asta este rezultatul, ce oare l-a mânat în luptă, să-și taie singur craca de sub picioare.

Ads

Îmi pare rău că ne facem de râs ca țară, dl. Prim-Ministru nu trebuia pus într-o postură așa de delicată ca aceasta, pentru că dacă nu ne respectăm ierarhiile, nu ne respectăm pe noi înșine. Și atunci, cum să cerem altora să ne respecte?

Nu știu cine s-a ocupat de tema respectivă în relația cu Bruxelles-ul, cine a pregătit vizita premierului. Tot ce știu, e că după declarația d-lui Nicolae Ciucă la sosirea din delegație, problema existenței acelui 9,4% este în continuare, motivul vizitei, dacă acesta a fost, n-a fost realizat. Și ca atare, ar trebui să cadă ceva capete. La figurat, normal. Că, totuși, e secolul 21.

Nu înțeleg cum a fost posibil ca la un asemenea subiect sensibil, din delegație să nu facă parte cineva de la Ministerul Muncii. Nu neapărat dl. Budăi, care de atâta grijă față de părinții și bunicii noștri, o fi uitat, probabil, să pregătească și toate documentele ca acel procent să fie eliminat. L-a lăsat pe dl. Ciucă să marcheze o bilă neagră în contul său fără altă vină, decât aceea că n-a știut cum să-și pregătească delegația și cum să-i pună la treabă pe membrii guvernului, subalternii săi. Și asta, un fost general al armatei române. Asta pot înțelege eu din relatările presei și declarațiile d-lui Prim Ministru la revenirea în țară. Poate mă înșel eu. Dumneavoastră, cititorii, decideți.

Ads

De altfel s-au mai văzut, cu ocazia OUG 119 pe energie, ezitările în nesancționarea ministrului energiei, care nu și-a făcut temele, ordonate încă din primăvară, și care au condus la starea dezastroasă în care ne aflăm în prezent.

Tot așteptăm să ne fie comunicate cifrele estimate, de la Ministerul Finanțelor, privind proiecția Bugetului de Stat pe 2023 . Și ele nu mai vin. Parcă ar trebui să dospească în cine știe ce cuptor, nu știu câte luni, că să poată fi scoase pe piață, precum cozonacul.

Coaliția este într-o mare cumpănă, nu din cauza banilor, cum declară unii, ci din cauza lipsei deciziilor luate în folosul oamenilor din această țară, pentru ei și numai pentru ei. Căci guvernul acesta asta trebuie să facă, să fie în slujba poporului, așa cum au jurat la investire.

Spunea cineva prin aprilie a.c., că în 2022 nu va fi acceptată nici o modificare a PNNR de către Comisia Europeană. Cu toate acestea, cred că, din lipsa unor subiecte care să mobilizeze atenția întregii țări, marii realizatori mass-media, cu complicitatea demnitarilor, au rostogolit săptămânal tema imposibilității majorării pensiilor din cauza acelui procent de 9.4% din PIB, introdus în PNNR de dl. Ghinea, marele antreprenor al țării, care le știa pe toate. Atunci. Acum, nu-și mai aduce aminte. Și nici nu-l mai întreabă cineva.

Ads

Și după atâtea luni de indignare, că pensionarii sunt sortiți să trăiască în sărăcie până în 2070, datorită acelui procent de 9.4% ( de altfel neatins până acum cu majorările făcute de PNL și apoi de coaliția de guvernare PNL-PSD), ajungem să trăim o altă deziluzie, de ar fi singura tot ar mai fi ceva, că UE a trimis la corigență pe reprezentantul executivului României, pe motiv că problemele nu au fost pregătite și convenite în prealabil, la nivel de experți, care să fi putut da acordul d-nei Ursula von der Leyen să semneze un protocol cu premierul român. Și asta pe o tema sensibilă, existențială, în contextul economic grav, creat de criza energetică și de conflictul ruso-ucrainean.

Procentele de majorare, plimbate prin presă de veșnicii politicieni ai coaliției, arată lipsa unor elementare proceduri de lucru pentru luarea deciziilor. Altfel, greu poate fi justificat faptul că de atâta timp, liderii coaliției de guvernare n-au reușit să se întâlnească, să stabilească cât și cum se vor majora pensiile și apoi să comunice o dată, nu în fiecare săptămână altceva, funcție de agenda politică, slab reflectată în mass media. Nu de alta, dar nu sunt în stare să genereze proiecte de ţară, care să angreneze naţiunea. Nu știu ce fel de plan de comunicare instituțională au membrii coaliției de guvernare, să iasă pe rând sau de-a valma, și să arunce procente, zicând că așa rezolva problema existențială a pensionarilor.

Ce este trist, și asta s-a văzut în media, este că toată lumea, avizată, nu ca dl. Ghinea, Câțu și alții, sunt conștienți că problema existențială a pensionarilor nu poate fi rezolvată atât timp cât coșul minim, zic unii, acum de 3000 lei pentru o persoană, nu este asigurat prin nivelul pensiei.

Pentru că, datoria lor de cetățeni loiali ai țării și-au achitat-o, când au lucrat și și-au plătit obligațiile legale.

Despre asta se discută cu mare discreție, numai uneori, de către reprezentanți ai patronatelor, culmea, care sunt cu capul pe umeri și trăiesc viața reală, nu povești. Iar ceilalți, se lamentează că un procent sau altul nu știu cum să-l acopere, pentru că nu sunt resurse.

Oare, cât de greu este să înțeleagă domnii care ne conduc, că fondul de pensii este alimentat din cota de 25% din salariul brut al fiecărui salariat. Nu poți să ai resurse când salariul minim nu asigura nivelul coșului minim de trai stabilit de INS, pentru că nimeni nu e vinovat că prețurile, așa libere cum le place unora să le considere, la carburanți, gaze, energie și altele, sunt dependente şi de cotele introduse de organisme ale statului, pentru acoperirea cheltuielilor generale, uneori, peste 50% din cost sunt taxe și accize. Asta, excluzând specula şi manevrele oculte din pieţele caracteristice ale energiei si gazelor. Cum spunea si dl. Iohannis, criza şi efectele sale nu trebuiesc transferate salariaţilor şi pensionarilor. În momentul în care nivelul salariului minim va atinge cca 3000 lei net, atunci se va putea vorbi de o justă plată pentru forța de muncă vândută de salariați pentru a-și asigura existența. Și tot atunci nu vor mai pleca zecile de mii de oameni care, siliți de avarismul sau incompetența guvernanților, au luat calea străinătății, mulți dintre ei realizându-se civilizat, așa cum în țara lor nu au putut. Pentru că n-au plecat cei mai slab pregătiți.

Atunci se va putea configura și pensia minimă, măcar la 65% din salariul minim revizuit, și o dată cu rezolvarea inechităților din sistemul de pensii, să se pună bazele unui sistem sustenabil de pensii, care să nu mai fie la cheremul politicului, ca factor de persuasiune, în preajma alegerilor.

Existența nu poate fi condiționată de culoarea politică, de opinii sau umori. După cum, spunea cineva, de mult, nu poți să faci politică pe stomacul gol. Dar nici să condiţionezi nivelul minim de trai civilizat, funcție de orientarea politică, pentru că vedem ce a rezultat. Și cel puțin mie, nu-mi place ce văd. Cred că nu sunt singurul.

Lamentarea d-lui Budăi din fiecare săptămâna, nu ajută la nimic. Dacă dorea, putea să configureze în aceste 10 luni de guvernare, o propunere de nivel de salarizare, pe baza noilor condiții din economie, care, discutată și agreată cu partenerii sociali, patronate și sindicate, să fi fost aplicată acum, la sfârșit de an. Asta ar fi fost o mare realizare. Și de aici ar fi venit și banii pentru majorarea de pensii, de n-ar mai fi trebuit să se adune demnitarii pe la tot felul de agape, ba la Neptun, ba la Predeal, să vadă de unde pot rupe să pună în Fondul de Pensii.

Se tot discuta în media, că va fi pregătită o nouă reglementare din ianuarie 2023, privind tarifele la energie și gaze. Așa de bună a fost cea prezentată și aprobată prin OUG 119/1.09.2022.

Greu poate cineva justifica nivelul prețurilor actuale, când producția de energie și gaze este într-un procent major, apanajul societăților de stat, subordonate minsterelor din componenţa Guvernului României. Nu mai e decât o lună și vom vedea consecințele nereglementării care trebuia făcută încă din octombrie 2021. Deși am așteptat de la UE o reglementare globală la nivel european, nu s-a realizat, datorită intereselor disjuncte ale marilor țări din vestul Europei. Am ajuns să vedem la Praga, demonstrații de protest contra guvernului, datorită nivelului de trai, la o inflaţie de peste 17% - și ei chiar au un nivel mai mare cu 26% la salariul minim brut, 652 față de 515 Euro. S-a pus problema chiar a ieșirii Cehiei din UE. Opiniile nu pot fi oprite cu măsuri administrative, ele se formează ca o consecință a acestora, de asta e așa de important ca decidenții politici să fie atenți la măsurile legate de nivelul de trai al celor pe care îi conduc, pentru că altfel se vor trezi la groapa istoriei.

Teoria cu mâncatul broaștelor în politică, e pentru cei care cred că totul e permis, pentru că nu e nimeni care să le dea peste mână, sau peste nas. Nu cred în asemenea deviații, cum s-a exprimat dl. Ludovic Orban, nu de puține ori, locul în care a ajuns în prezent, fiind o răsplată a acțiunilor sale politice, și nu numai. Justificările jenante, “putea sta liniştit şi să se complacă în “situaţia de lustruitor de ghete a lui Iohannis şi Ciolacu”, arată nivelul politic al unui fost președinte al PNL. Și dacă mai adăugăm la asta și zvonul că s-ar putea alia cu dl. Câțu și dl. Vâlceanu, într-un așa-zis pol al dreptei, e limpede. S-a trecut de la broaște la crocodili. Parcă nimeni nu ar fi înțeles de ce a pierdut șefia PNL. Cu scuze, dacă cineva se simte ofensat, dar asta e percepția mea, după acești ani, răvășiți, din care nu am cules decât dezbinări și ura, necazuri și lipsuri, promisiuni și înșelăciuni. Din lipsa conducătorilor pregătiţi şi devotaţi rolului pe care, unii l-au câştigat prin vot, alţii au fost numiţi.

E vremea ca politicienii să lase retorica deoparte și să se apuce să îndrepte lucrurile până nu scapă de sub control, pentru că nu are nimeni sinecuri, pozițiile pe care le ocupă sunt trecătoare. E cazul să arate de ce ei și nu alții, merită să fie în fruntea statului. Dacă nu sunt în stare, să lase locul altora, poate s-o găsi cineva, până la urmă, să scoată țara asta din mlaștina în care ne afundăm, pe zi ce trece. Pentru că nimeni nu ia cu el, nimic din cele ce posedă, când trece la cele veșnice. Și atunci, de ce când treci prin viață, să nu lași și un semn că ai înțeles ce înseamnă omenie, civilizație, bun simţ, respect, precepte care au făcut ca națiunea noastră să dăinuiască peste veacuri.

Doru Sinca este de profesie inginer, absolvent al Institutului Politehnic Bucuresti, in prezent pensionar.

Autorii care semnează materialele din secțiunea Invitații – Ziare.Com își asumă în totalitate responsabilitatea pentru conținut.