Descoperire medicală neașteptată despre TV și calculator: Unul dintre ele îți crește riscul de demență VIDEO

Un grup de cercetători de la Universitățile California de Sud, Los Angeles și Arizona, Texas, din Statele Unite, care a publicat un studiu în revista Proceedings of the National Acamedy of Sciences pe 22 august 2022, a descoperit că vizionarea pe perioade lungi de timp la televizor duce la creșterea riscului de demență la adulții de peste 60 de ani.

În schimb, persoanele în vârstă care au avut un comportament sedentar, folosind computerul, au prezentat un risc scăzut de demență, potrivit PNAS.

Cu alte cuvinte, studiul a evidențiat faptul că vizionarea la TV de peste 3 ore zilnic (cei care au dezvoltat demență au stat 3 ore și 24 de minute, în medie) crește riscul de îmbolnăvire de demență, o boală mintală, la peste 60 de ani.

În timp ce persoanele în vârstă care au petrecut mai puțin timp la televizor, sub 3 ore, dar au stat mai mult la calculator au avut un risc scăzut de a dezvolta demență.

Cercetătorii au analizat timp de 12 ani, 150.000 de adulți de peste 60 de ani din Marea Britanie. ”În comparație cu cei care s-au uitat mai puțin de două ore la televizor, cei care au vizionat patru ore zilnic au avut un risc crescut de demență cu 20%.

În comparație, cei care nu au utilizat computerul deloc zilnic, dar au vizionat o oră la televizor, scăderea riscului de demență a fost de 25%”, a spus profesorul David Raichlen de la Universitatea California de Sud din Statele Unite și autorul principal al studiului.

Acest studiu a investigat dacă comportamentul sedentar este asociat cu demența, indiferent de activitatea fizică. Rezultatele arată că timpul îndelungat (peste 3 ore) petrecut în fața televizorului este ascoiat cu un risc crescut de demență, iar cel folosit la computer este asociat cu un risc scăzut de demență.

Reducerea timpului de vizionare la TV și creșterea celui petrecut la calculator în mod activ cognitiv pot fi ținte eficiente de modificare a comportamentului adulților de peste 60 de ani, pentru reducerea riscului de demență, indiferent de implicarea în activitatea fizică.