Ce buget este recomandat sa investiti intr-o vitrina de bauturi?

Un frigider sau o vitrina pentru bauturi nu poate lipsi din niciun bar, restaurant, club, cofetarie sau orice alta afacere de acest tip care doreste sa aiba parte de clienti deplin multumiti. Apa plata si minerala, sucurile, berea, sampania si diferite tipuri de vin nu pot fi savurate cu adevarat decat daca sunt servite si consumate la temperatura potrivita, indicata inclusiv pe eticheta.

In plus, o vitrina bauturi merita aceasta denumire tocmai datorita faptului ca nu este un simplu frigider pentru pastrarea unor produse. Ea are si o importanta functie estetica. Diferitele recipiente sunt asezate intr-un mod cat mai frumos, astfel incat sa sporeasca setea sau pofta clientilor de a cumpara. Astfel, contribuie in mod cat se poate de direct la cresterea incasarilor.

Un alt mod in care ajuta la maximizarea profitului este reprezentat de faptul ca, datorita folosirii lor, riscul ca bauturile sa se altereze, sa isi modifice aspectul sau gustul este redus la minimum. Prin urmare, ele nu vor trebui aruncate si astfel este evitata orice risipa.

Prin ce se remarca o vitrina pentru bauturi – caracteristici esentiale

Functia principala asigurata de aceste echipamente este, bineinteles, pastrarea produselor la temperatura necesara servirii lor in conditii ideale. Din acest punct de vedere, trebuie facuta diferenta intre un frigider pentru bar si un modul bar refrigerat. Un frigider are temperaturi de lucru cuprinse intre 1 si 10 grade Celsius. In schimb, un modul bar refrigerat genereaza temperaturi cuprinse intre –2 si +8 grade Celsius. Astfel, fiecare poate fi folosit pentru o anumita categorie de lichide.

Capacitatea de depozitare reprezinta un alt criteriu esential, atunci cand este achizitionata o vitrina pentru bauturi. Fiecare afacere are un flux diferit de clienti si, automat, si necesitati diferite de depozitare. Tocmai de aceea, sunt disponibile frigidere cu mai multe variante de volum, precum 133, 201 sau 320 de litri. Exista chiar si module cu volumul de 500 de litri.

Pe langa cantitatea de bauturi pe care o poate depozita, importante sunt si dimensiunile fiecarui echipament. In functie de ele, administratorul unui bar sau al unui restaurant va sti ce spatiu ocupa cu exactitate si unde anume il poate amplasa. De exemplu, un produs cu o capacitate mai mica are urmatoarele dimensiuni: lungimea de 600 de milimetri, latimea de 520 de milimetri si inaltimea de 900 de milimetri. In schimb, un produs mai masiv are lungimea de 1 350 de milimetri, latimea de 520 de milimetri si inaltimea de 900 de milimetri.

La cat se ridica investitia intr-o vitrina bauturi?

Diferitele caracteristici ale echipamentelor – precum dimensiunea, capacitatea de stocare sau temperatura generata – se reflecta si in pretul acestora. In cazul frigiderelor pentru bar, care ofera si cele mai importante avantaje din punct de vedere estetic, pretul porneste de la suma de 2 331 de lei plus TVA si ajunge la 3 949 de lei plus TVA, existand si produse disponibile la preturi intermediare. Pe de alta parte, un modul bar refrigerat are preturi cuprinse intre 6 586 si 11 291 de lei.

Astfel, in functie de necesitati si de preferinte, puteti stabili bugetul pentru cumpararea unui model performant de vitrina frigorifica. Indiferent de alegerea facuta, investitia se va dovedi, cu siguranta, una inspirata!