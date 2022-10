Echipa de vis cu care România participă la “Liga Campionilor la Şah”. Un fost campion mondial joacă pentru țara noastră

România participă, în perioada 3 - 10 octombrie, la cea mai importantă competiţie de şah interclub din Europa, Cupa Europeană a Cluburilor de Şah, care va avea loc în localitatea austriacă Mayrhofen.

”Surpriza uriaşă este însă echipa masculină aliniată de ţara noastră în cea mai puternică întrecere şahistică a Europei - fostul campion mondial, Viswanathan “Vishy” Anand, cel mai bun jucător maghiar de şah, Richard Rapport, care de anul acesta va juca pentru România, cei mai buni doi şahişti români ai momentului, Bogdan Deac şi Constantin Lupulescu, cel mai promiţător junior român, David Gavrilescu, cel mai bun antrenor de şah al momentului, Ivan Sokolov şi senzaţia verii la Olimpiada de şah de la Chennai, juniorul de 16 ani, Dommaraju Gukesh.

Alături de ei, vor juca şi Dieter Nisipeanu, singurul şahist român care a câştigat un campionat european de şah (în 2005) şi căpitanul echipei şi managerul secţiei de şah al CSU ASE, Tiberiu Georgescu. În echipa de feminin, vor juca Irina Bulmaga, Atalik Ekateria, Jovana Rapport, Dinara Saduakassova şi Marsel Efroimski”, informează un comunicat, potrivit căruia ”Grupul şi Fundaţia Superbet duc România pentru prima dată la parada celor mai buni jucători internaţionali de şah, în frunte cu actualul campion mondial, Magnus Carlsen”.

Competiţia, ajunsă la ediţia a 37-a la masculin şi a 26-a la feminin, are loc la scurt timp după ce cel mai puternic club de şah românesc, CSU ASE a intrat în parteneriat cu grupul şi cu Fundaţia Superbet. De altfel, la Cupa Europeană a Cluburilor de Şah, supranumită şi “Liga Campionilor la Şah”, campioana României va juca sub noua sa denumire - CSU ASE Superbet.

“Este un dream team cu talente excepţionale naţionale şi internaţionale, coagulat de noii noştri parteneri. Cu toţi aceşti jucători valoroşi, România are mari şanse la un loc pe podium la această‘Champions League’ a Şahului”, a declarat căpitanul echipei României, Marele Maestru internaţional Tiberiu Georgescu.

Magnus Carlsen, care va lupta alături de clubul său norvegian, Offerspill Chess Club, va juca în Austria pentru prima dată în calitate de campion mondial. Fostul campion mondial, şi actualmente Deputy President al FIDE din august, Viswanathan Anand îşi face prima apariţie în echipa unuia dintre favoriţii la medalie, clubul român CSU ASE Superbet, reprezentând România.

Din echipa României mai fac parte Dommaraju Gukesh, talentatul şahist indian de 16 ani care a făcut senzaţie la Olimpiada de şah de la Chennai, desfăşurată vara aceasta - a reuşit o serie de victorii în opt partide consecutive, inclusiv în faţa fostului finalist al Campionatului Mondial Fabiano Caruana, cel din urmă putând fi urmărit şi la Bucureşti în cadrul Superbet Chess Classic Romania 2021 şi 2022.

“După Grand Chess Tour, turneul care aduce la Bucureşti an de an cei mai buni zece jucători ai lumii, participarea echipei României la cea mai puternică întrecere interclub de şah din Europa, este ceva ce nimeni din comunitatea şahistică românească nu-şi imagina acum doi-trei ani. Am strâns sub drapelul României o echipă puternică şi sper să prindem podiumul, iar reuşita să îi inspire atât pe şahiştii români care fac deja performanţă în şah, dar şi pe părinţi, pe copiii şi pe tinerii din România. Obiectivul grupului şi al Fundaţiei rămâne popularizarea şahului, un sport care poate schimba destine şi generaţii”, a declarat Augusta Dragic, Preşedinta Fundaţiei Superbet.

Unul dintre cei mai importanţi adversari ai CSU ASE Superbet la această competiţie va fi clubul ceh Novi Bor, pentru care va juca cel mai bun şahist austriac, Markus Ragger.

Sunt înscrise 70 de cluburi la categoria open şi 17 la categoria feminină, un total de 87 de cluburi (aproximativ 600 de persoane), ceea ce reprezintă un record de participanţi, după cum a ţinut să remarce directorul competiţiei, Johann Pöcksteiner. De precizat că în contextul războiului din Ucraina, cluburile din Rusia şi Belarus nu participă în urma deciziei FIDE şi a Uniunii Europene de Şah. Jucătorii ruşi pot juca, dar sub un steag neutru.

Sunt aşteptate şi şahistele Marija Muzychuk şi Anna Ushenina, două foste campioane care vor participa la aceeaşi întrecere care pune faţă în faţă şi cele mai bune cluburi feminine de şah din Europa.

Partenerul oficial live al evenimentului este Chess24, iar meciurile vor fi transmise în direct şi comentate de mari maeştri prezenţi în mod obişnuiţi pe platforma Chess24. Sintezele zilelor de întrecere vor fi făcute de experţi de la faţa locului şi transmise pe Facebook, Instagram şi Youtube.

Prin Fundaţia Superbet, Grupul Superbet, cel mai mare operator din industria de Betting Gaming din România, derulează o varietate de programe prin care se implică în viaţa comunităţii, promovează educaţia, performanţa, valorile culturale şi susţine realizarea unor acţiuni şi materiale (cărţi, filme, programe culturale etc.) care contribuie la educaţie, informare corectă sau la dezvoltarea unor abilităţi.

Din 2019 încoace, Fundaţia Superbet continuă să finanţeze proiectul de suflet, şahul. Din 2019, este şi partener strategic al Federaţiei Române de Şah. Şi din acelaşi an, aduce în Bucureşti, an de an, elita şahului mondial, care participă la circuitul internaţional Grand Chess Tour, inspirat de Garry Kaparov.

În 2022, Fundaţia a demarat şi proiectul-pilot “Şahul - de la învăţarea în clasă, la poveşti de spus acasă - „The SuperGambit”. Bazat pe metodologia dezvoltată de Fundaţia pentru Şah Kasparov, proiectul este implementat în parteneriat cu Asociaţia Step by Step.