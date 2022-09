Discuțiile halucinante dintre preotul Visarion Alexa și presupusa sa victimă. „Și-a introdus mâna pe sub bluză și i-a atins sânii, i-a forțat bata blugilor”

Preotul Visarion Alexa, aflat sub control judiciar, după ce ar fi agresat sexual o enoriașă, a contestat decizia judecătorilor.

Între timp, în spațiul public au apărut stenograme ale discuțiilor dintre cei doi. Stenogramele publicate de romaniatv.net arată discuția tensionată dintre preot și enoriașă.

Discuția preot - victimă, potrivit romaniatv.net:

Preot: Ți-a fost rău?

Victimă: Cum adică?

Preot: Păi am simțit că te-ai relaxat un pic. Erai tare stresată cu povestea ta.

Victimă: Păi și asta credeți că am nevoie? Mai ales că dumneavoastră m-ați atins în zona intimă. Mi-ați atins vaginul. Asta produce detensionare (…)

Preot: Te deranjează că te-am atins? (…)

Victima: Ca și preot m-ați atins sau ca prieten?

Preot: Ca prieten…

Victima: Dar că s-a întâmplat într-un loc sfânt?

Preot: Nu te stresa, sfânt e tot universul, e făcut de Dumnezeu. (…)

Victima: Vreau să știu treaba cu dicționarul… Și explicațiile. Corpul meu s-a simțit ca la inventar. Mâinile dumneavoastră pe pielea feselor mele, pe abdomen, pe sâni, în partea intimă…

Preot: (…) E un gest de afecțiune, nu inventar.

Victima: E un gest de afecțiune din partea dumneavoastră că v-ați bucurat mai mult de atingeri mai ales că eu încercam să vă opresc și repetam că nu e voie. Corpul meu fiind inert, mai ales că sunteți preot și totul a avut loc într-un lăcaș sfânt. Și m-ați și împărtășit.

Preot: (…) Să nu cazi în ispita dorinței de a te răzbuna. Răzbunarea rănește și pe alții, dar mai ales pe tine.

Sursa citată mai scrie că preotul a recunoscut gestul în timpul audierilor.

„Tricoul persoanei vătămate s-a ridicat, moment în care i-a atins pielea în zona lombară, a mângâiat-o pe spate, pe sub tricou, a arătat că i-a palpat sânul, apăsând-o și că nu-și mai amintește dacă a sărutat-o pe ureche întrucât eram prea concentrat pe sânul ei“ (…) Ulterior, și-a introdus mâna pe sub bluză și i-a atins sânii, i-a forțat bata blugilor, a reușit să ajungă cu mâna în zona vaginului, sub lenjeria intimă”, se arată în raportul procurorilor, potrivit sursei citate.

Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 6 Bucureşti a decis plasarea sub control judiciar a preotului pentru o perioadă de 60 de zile.P ărintele Visarion Alexa a contestat decizia judecătorilor prin care a fost plasat sub control judiciar, în dosarul în care este acuzat de agresiune sexuală

În această perioadă, el nu poate părăsi teritoriul României decât cu încuviinţarea prealabilă a organului de urmărire penală, a judecătorului de cameră preliminară sau a instanţei de judecată. De asemenea, nu se poate apropia la o distanţă mai mică de 300 de metri de persoana vătămată şi nu poate comunica, direct sau indirect, cu aceasta pe nici o cale, cu excepţia exercitării, prin intermediul altor persoane, exclusiv a dreptului la mediere cu persoana vătămată.

În plus, el nu își mai poate exercita profesia de preot.

Din primele informații, femeia care a depus plângere are 37 de ani și susține că a fost agresată sexual chiar în timpul spovedaniei.

Avocata preotului a declarat sâmbătă că femeia comunica foarte des cu preotul și că ”relația de duhovnic a fost dublată de cea de prietenie”

”Nu a existat o relație foarte profundă. A existat o discuție, nu neapărat o agresiune”, a mai spus aceasta.

”În data de 17 august a.c., poliţişti din cadrul Direcției Generale de Poliţie a Municipiului București - Secția 20 Poliție au fost sesizați, prin plângere, de către o femeie, despre faptul că un bărbat, în vârstă de 46 de ani, ar fi agresat-o sexual”, au transmis polițiștii într-un comunicat.

Visarion Alexa este preot la Biserica Pogorârea Sfântului Duh, Sfântul Nicolae - Militari.

În urma investigațiilor, bărbatul a fost dus la audieri pe 16 septembrie și, ulterior, a fost reținut pentru 24 de ore.

Cercetările sunt continuate de polițiști din cadrul Secției 20 Poliție, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 6, sub aspectul săvârșirii infractiunii de agresiune sexuală.

Sâmbătă, bărbatul a fost dus în fața instanței cu propunerea de arestare preventivă.

”Facem precizarea că punerea în mişcare a acţiunii penale este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activitate care nu poate, în nicio situaţie, să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie”, se mai arată în comunicatul polițiștilor.

Preotul Visarion Alexa este cunoscut pentru aparițiile sale publice la radio și TV și prin comentariile sale de pe rețelele de socializare.

Reacția B.O.R.

Purtătorul de cuvânt al Bisericii Ortodoxe Române, Vasile Bănescu, s-a declarat ”șocat de veste”.

”În legătură cu șștirea referitoare la reținerea de către poliție a preotului Visarion Alexa din București în urma unor grave acuzații menționate deja in presă, vă pot spune mai întâi că vestea este una absolut șocantă.

Personal nu cunosc niciun amănunt legat de acest caz aflat acum în sfera de cercetare a autorităților care îl anchetează.

Vă pot spune doar ca Arhiepiscopia Bucureștilor va începe la rândul ei o anchetă independentă. Dacă acuzațiile aduse preotului menționat vor fi confirmate de autoritățile judiciare, cazul său va fi judecat și de autoritățile bisericesti în cadrul Consistoriului bisericesc”, a transmis Vasile Bănescu într-o declaraţie de presă.