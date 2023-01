Misterul virozelor din România, explicat de conspiraționiști: Legătura cu "intensificarea rețelelor lăsate de avioane în atmosferă"

Peste 140.000 de cazuri de infecții respiratorii acute au fost înregistrate săptămâna trecută, un record pentru luna decembrie în ultimii cel puțin zece ani, potrivit datelor Institutului Național de Sănătate Publică.

Media de cazuri în aceeași perioadă pentru precedentele 5 sezoane dinaintea pandemiei de COVID (anii 2015-2019) a fost de 64.049 de infecții respiratorii acute. Astfel, numărul înregistrat acum reprezintă o creștere de 119.7%.

Infecțiile respiratorii acute includ cazurile de gripă clinică, infecțiile acute ale căilor respiratorii superioare (IACRS) și pneumonii.

Subiectul este de interes și pentru conspiraționiști care îl dezbat pe rețelele de socializare.

Un român a explicat care este legătura dintre viroze și avioane, în viziunea lui, într-o postare pe Facebook.

"E o problemă care nu ține doar de România"

"DA, SUNT "CONSPIRAȚIONIST"

Nu se poate să nu existe o corelație între intensificarea rețelelor lăsate de avioane în atmosferă din ultimele luni și faptul că virozele revin imediat după ce pare că se vindecă, cu o tuse ce te rupe. INCLUSIV LA TINERI, care au un răspuns imun mult mai puternic.

În plus, prietenii mei care s-au testat cu aparatele de biorezonanță (inventate pentru cosmonauți acum 50 de ani) au constatat creșterea cantității de metale grele din corp, mai ales mercur (Hg) și plumb (Pb).

E o problemă care nu ține doar de România, evident.

Dar poate să ne dea cineva NIȘTE RĂSPUNSURI? Cum se poate face asta fără complicitatea guvernelor? - pe care am văzut-o cum funcționează în plandemie. Tot în calitatea mea de "conspiraționist".

Mi se pare absolut criminal să umpli cerul de metale grele, sub pretextul "luptei împotriva încălzirii planetei". De fapt, blestemații ăștia demonici luptă împotriva Vieții, deci împotriva lui Dumnezeu!", a scris acesta pe Facebook.

Postarea sa a strâns peste 1.400 de aprecieri și sute de distribuiri și comentarii.

"Răceală ca asta n-am avut niciodată"

În comentarii, mulți îi susțin ideile sau relatează experiențele personale.

"Eu mi-am făcut analize prin biorezonanță și tocmai mercurul și plumbul mi-au ieșit mărite."

"Nu știu zău, dar drept e că o răceală că asta n-am avut niciodată. Covidul e pistol cu apă!"

"Guverneĺe sunt formate din oameni. Să fie toți formați pe același calapod? Să nu transpire adică, nimic despre chestia asta? În nicio țară? Explicația ar fi că nu guvernele se ocupă de asta, ci vreo organizație mult mai mică, dar mult mai puternică decât toate guvernele regiunilor vizate."

"Noi stăm la țară. În Argeș, de 14 ani.. Sunt zile când cerul este plin. Am și postat. Pe lângă virozele oamenilor am observat virozele animalelor. Pisicile strănută, tușesc. Bolnave ff multe. În concluzie, sunt convinsă că ceea ce dau este otravă."

"Cu tot respectul d-le Capsali, iar ne "tamponăm" în opinii! Hai să gândim că nu doare!

Nimeni nu umple cerul cu nimic, că și "ei" tot aici respiră, nu pe altă planetă! De aia râd ăștia de noi și ne fac conspirationisti!"

"La Timișoara azi dimineața era senin, spre seară pîclă grețoasă lăsată de avioanele care au lucrat la greu."

"În Deva care nu are aeroport, azi 1 ianuarie erau avioane"

"Tot așa și aici, în Suedia cum am avut și eu că și alții în ultimele luni din an o tuse ciudată, răceală etc și da o fi ceva în aer cu care se joacă "ăștia mai răi" însă tot Dumnezeu este cel care îngăduie totul și ne apară, tb doar să ne punem nădejdea în El!

Într-un final se întoarce roata și o să aibă și ei ce li se cuvine cei care se ocupă cu toate marsaviile astea!"

"Am ajuns să cred că cei care fac asta sunt și cei care au produs schimbarea asta climatică. O nenorocire nu vine niciodată singură, efectele sunt diverse. 13 grade la Brașov pe 1 ianuarie, nu putem să înghițim prostiile lor, în timp ce America de Nord e în epoca de gheață."

"Tot cerul țării noastre e brăzdat de avioane, cu ce o da nenorociții de nu mai scăpăm de răceli, de alergii??"

"Principala problema a tusei este carență de magneziu din organism și proliferarea candidei, mai ales în urmă unui curs de antibiotice. Am avut o gripă cumplită și am rămas cu o tușe groaznică, de fiecare dată salvându-mă sulfatul de magneziu, dar orice magneziu e bun. Virusul acesta consumă magneziul din organism. Sunt numeroase studii, dacă le căutați. Și turmericul e important și cimbrul. Dar magneziul este deosebit de important în recuperare!"

"Dar de ce nu se face o dezbatere pe TV despre asta, să știm și noi ce sunt, cu ce se dă, pentru ce sunt, care este scopul lor, odată ce nu se vorbește deloc despre asta la TV este ceva ascuns în asta."

"Da, în Deva care nu are aeroport azi 1 ianuarie erau avioane deasupra blocurilor care lăsau dare. Cum putem să-i OPRIM?"

"Avioanele astea chiar zboară necontrolate de nimeni?"

"Uneori se pot observă simultan pe cer dare diferite: avioane în zbor care lasă dare scurte și altele, cu dare lungi și persistente. Adesea, cele lungi și persistente sunt dispuse geometric într-o formă regulată."

"Este cert că ceva se întâmplă acolo sus, nu există culoare aeriene care se întretaie de o așa densitate".