Ministrul Energiei, Virgil Popescu, afirmă că susţine programul de investiţii "Anghel Saligny", "mai ales că asta înseamnă bani pentru modernizarea comunităţilor locale".

"Prim ministrul Florin Cîţu şi-a asumat şi îşi asumă în continuare procesul de modernizare al României. Am încredere că partenerii de la USR PLUS nu fac opoziţie la putere fiind", arată el.

"Dorinţa de a face şi a lăsa ceva în urmă înseamnă asumare, dialog, viziune şi bună credinţă. Nimic serios nu se poate realiza fără aceste ingrediente. Susţin programul de investiţii Anghel Saligny mai ales că asta înseamnă bani pentru modernizarea comunităţilor locale. Ni s-au cerut soluţii, am spus că le oferim. Da, am spus asta tot Guvernul de coaliţie. Oare unii au uitat?", a scris Virgil Popescu pe Facebook, miercuri seară.

El a adăugat că are încredere că partenerii din Coaliţie vor da dovadă de responsabilitate faţă de români.

"Criza politică nu îşi are rostul acum, când trebuie să punem umărul să arătăm că soluţiile sunt cele care aduc plus valoare vieţii de zi cu zi a românilor. Prim ministrul Florin Cîţu şi-a asumat şi îşi asumă în continuare procesul de modernizare al României. Am încredere că partenerii de la USR PLUS nu fac opoziţie la putere fiind", a conchis el.