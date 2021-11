Sinecuri de partid. Fosta bombă sexy a PNL, administrator la cel mai mare producător de energie electrică

De-a lungul timpului, indiferent de cine a fost la guvernare, s-a dovedit că majoritatea numirilor din companiile de stat nu sunt guvernate de interesele societății sau ale românilor.

Aceste funcții sunt de fapt monede de schimb, iar impunerea de către stat a oamenilor în funcții are la bază criterii dictate de interese personale, datorii politice sau economice. Cert este că aceste sinecuri sunt remunerate cu bani grei, iar bugetul de stat este subțiat anual de miliarde de lei fără a aduce niciun beneficiu public, efect ce ar trebui să îl producă toți banii publici. Tot ce vom dezvălui în continuare este doar vârful icebergului, pentru că sinecurile au pătruns până la cele mai jos eșaloane ale instituțiilor publice.

Deja am povestit despre companiile Electrocentrale Grup SA, Oil Terminal SA, CONPET SA și Romgaz patronate de Ministerului Energiei.

a fost înființată în anul 2001 prin reorganizarea unor activității din cadrul SC de Producere a Energiei Electrice și Termice „Termoelectrica” S.A., prin desprinderea Centralei Electrice și Termice Midia - Năvodari din cadrul Sucursalei Electrocentrale Constanța. Uzina Termoelectrică Midia S.A. Năvodari are ca obiect de activitate producerea, transportul și distribuția energiei termice. Statul Român deține o cotă de 56,58% din acțiunile companiei, restul fiind deținute de KMG International NV din Olanda - 43,42% (parte din grupul kazah de stat KazMunayGas, cel mai mare acționar al operatorului rafinăriei Petromidia, Rompetrol Rafinare). Înstrăinarea, la un preț subevaluat, acțiunilor de la Uzina Termoelectrică Midia s-a făcut în timpul guvernării Tăriceanu către Rompetrolul lui Dinu Patriciu . Apoi, Rompetrolul a ajuns la compania kazahă. Uzina din Năvodari este cea mai mică companie din ograda Ministerului Energiei și are doi clienți mari și lați: Petromidia și orașul Năvodari. Ceea ce nu înseamnă că bătălia pe posturi nu este mare.

Consiliul de Administrație al Uzinei Termoelectrice Midia este format din cinci membri:

Mustafa Sinan este economist și președintele CA. Mustafa mai este director general adjunct la Distribuție Energie Electrică România SA (la care acționar este și statul Român prin Electrica SA). Distribuție Energie Electrică România a luat naștere prin fuziunea Societăților de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Nord SA, Transilvania SUD (la care Mustafa Sinan a fost director general din 2018) și Muntenia Nord, parte a grupului Electrica. Adică societățile care au mai putut fi salvate petru că restul - Servicii Energetice Oltenia, Moldova și Dobrogea - sunt în faliment. La ultimele două, Moldova și Dobrogea, a fost implicat și Mustafa Sinan ca administrator special. O altă societate aflată în faliment și în care îl regăsim pe Mustafa ca administrator special este Electrocentrale Galați SA (patronată de Electrocentrale Grup SA, descrisă mai devreme).

Până să se lipească de CA-uri la stat, înainte de 2013, Mustafa Sinan a lucrat în mediul privat ca administrator și acționar unic la HSS Best Automotive SRL (falimentată și radiată în 2016); și director al mai multor firme patronate de familia omului de afaceri Ioan Precup (menționat, la un moment dat, în topul celor mai bogați români al revistei Forbes), toate fiind falimentate (grupul de firme Cardinal Motors - dealer al mărcilor Volkswagen și Audi și Agora Lease IFN). Mustafa Sinan a candidat și pentru postul de consilier local în Năvodari, la alegerile din 2016, pe lista PNL. Deși a câștigat mandatul, a renunțat să fie ales local probabil pentru a nu fi în incompatibilitate cu funcțiile din CA-uri. Soția sa lucrează ca economist tot la Uzina Termoelectrică Midia.

Antonia Lidia Truşcă este fiica lui Constantin Truşcă, primarul PNL al comunei Şimian, judeţul Mehedinţi (Trușcă a fost deputat PSD în perioada 2016-2020). Doamna Trușcă a intrat în CA în septembrie 2020 luându-i locul lui Claudiu Daniel Cătană care a fost revocat din funcție înainte de încheierea mandatului. Cătană, fost secretar de stat la Ministerul Tineretului și Sportului și fost membru ALDE și ProRomânia, a contestat fără succes decizia. Trușcă este consilier în Ministerul Economiei din ianuarie, 2020 și din 2021, consilier al ministrului Energiei. Absolventă de Litere, Antonia a fost profesor până în 2020 când a intrat în lumea mare a energiei.

Manuela-Petronela Stan-Olteanu este una și aceași persoană cu cea din CA-ul Romgaz.

Sorin Neculae și Alexey Golovin (ambii de naționalitate kazahă) sunt reprezentanții companiei acționarului kazah în Uzina Termoelectrică Midia.

Uzina Termoelectrică Midia SA este acționar cu o cotă de 21% în Rompetrol Energy SA alături de Fondul de Investiții în Energie Kazah-Român SA.

Bombe și bombițe politice

Societatea de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale ” Hidroelectrica ” SA este lider în producția de energie electrică, principalul furnizor de servicii tehnologice din Sistemul Energetic National și cuprinde șapte sucursale. Societatea este administrată în prezent în sistem dualist de către un Directorat sub supravegherea unui Consiliu de Supraveghere. Acționarii companiei Hidroelectrica sunt Ministerul Energiei (80%) și Fondul Proprietatea (20%).

Consiliul de Supraveghere numără șapte membri:

Ioana Andreea Lambru este președintele CS din 2017. Ioana a absolvit Universitatea Româno-Americană în 2008 și apoi a fost adusă în PNL de Mihail Bălășescu, fost secretar general adjunct al PNL (ucis în 2015 de un fost socru). În 2010, presa publica o înregistrare audio în care Bălășescu povestea despre o aventură sexuală cu Andreea Lambru. Înregistrarea a încheiat cariera politică a PNL-istului, dar nu și a Andreei care, în perioada 2009-2011, a fost director de cabinet al secretarului general al PNL, Radu Stroe, iar în 2012 a fost numită secretar general adjunct al Guvernului Ponta, înlocuindu-l pe incompatibilul Mihalache. În august 2014 a fost pentru câteva luni secretar general al Guvernului cu rang de secretar de stat, ca să revină pe același post în 2017, pe vremea lui Grindeanu, și să stea și în timpul lui Tudose.

Andreea a mai fost în 2012 la RAPPS, în 2013 în Consiliul de Supraveghere al AVAS și secretar general adjunct al PNL. În 2009 a fost trecută chiar și pe listele PNL pentru alegerile europarlamentare. Andreea este acum membru ALDE. Fosta bombă sexy a PNL este implicată și în afaceri personale prin firmele Avrakedabra Communication Group S.R.L. și Globetrotter International Consulting SRL. În cea de-a două firmă, cu obiect de activitate de consultanţă pentru afaceri şi management și înființată în 2014, Andreea este asociată cu un fost coleg de Româno-Americană, Cristian Romulus Anton. Anton a fost în 2017 cel mai tânăr membru al unui CA, la doar 26 de ani trezindu-se la Nuclearelectrica SA, susținut de Daniel Chiţoiu şi Gelu Ştefan Diaconu, pe filieră ALDE. Dar asta deja este o altă poveste de sinecură.

Mihai Liviu Mihalache este jurist și îl mai regăsim în CA al Institutului de Cercetare Științifică, Inginerie Tehnologică și Proiectare Mine pe Lignit SA (patronat tot de Ministerul Energiei). Începând cu 2013, Mihalache a trecut prin următoarele CA-uri: Fabrica de Arme Cugir, Uzina Mecanică Plopeni, Hidro Tarnița, CET Govora SA, Șantierul Naval Mangalia, Fondul de Investiții în Energie Kazah-Român, Rompetrol Rafinare SA. În perioada 2011-2013 a lucrat ca expert parlamentar la Autoritatea Electorală Permanentă, în 2012 consilier personal la cabinetul ministrului în Ministerul Economiei, în 2013 a fost director cabinet secretar de stat în Ministerul Economiei, apoi, până în 2015, adjunct șef Oficiul Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie din Ministerul Economiei, după care a fost numit director în Ministerul Energiei. În 2019 l-a împrumutat pe controversatul Tudor-Tim Ionescu, zis Tudy (finul lui Tăriceanu) cu suma de 20 mii lei. Mihalache a fost coleg de liceu cu Bogdan Badea, președintele Directoratului Hidroelectrica.

Károly Borbély este membru UDMR și manager în turism. Borbély a fost consilier al parlamentarului Iuliu Winkler, pe când acesta era deputat (2002), iar în 2005 devine secretar de stat, preşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Tineret. În 2007 este desemnat ministru al Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiilor în guvernul Tăriceanu (unde l-a înlocuit pe Iuliu Winkler), în 2008 își încearcă norocul la CJ Hunedoara, iar apoi Borbély renunţă la postul de ministru pentru a candida la alegerile parlamentare, dar nu ajunge deputat. În 2010 este numit secretar de stat în Ministerul Economiei, demis de Ponta în 2012. În CA-uri a mai fost la Oltchim de unde a demisionat în 2012 din funcția de președinte CA, iar în 2017 a fost numit director public affaires la Telekom România.

La Hidroelectrica activează din 2015. În timpul liber, Borbély este un practicant frenetic de sporturi, inclusiv de raliuri (a făcut echipă și cu Titi Aur). Ca afaceri private este asociat, alături de Takacs Attila (fiul fostului preşedinte executiv al UDMR, Takacs Csaba), în firmele AK International Consulting SRL, Crama Takacs și Realsport SRL (sancționată în 2012 pentru muncă nedeclarată). Numele lui Károly Borbély a fost vehiculat și în dosarul Microsoft. Pe atunci declara presei că „Acele dezvăluri ale martorului, firme off-shore, nu am vorbit cu nimeni, nu am cerut, nu am primit, nu am discutat cu nimeni în afara acelui act administrativ.

Acel act administrativ este un act în urma inventarierii licențelor de la toate ministerele. S-a facut un inventar și în urma obținerii tuturor semnăturilor, acel act a fost promovat în Guvern. Toți miniștrii: Ministerul de Interne, cel al Justiției. Acel contract a fost semnat, dar în urma lui nu s-a făcut nicio plată, pentru că reprezentanții Microsoft nu și-au însușit acel inventar. Niciodată nu am luat bani, dacă luam, stăteam pe o insulă. Nu am fost la DNA niciodată pe acest caz. Contractul a fost transferat la ministerul condus de mine de la Secretariatul General al Guvernului.”



Cristian Nicolae Stoina este economist și din 2005 a fost director la Direcția Generală a Finanțelor Publice București. În perioada 2008-2011, susținut de PNL, a fost consilier de conturi la Curtea de Conturi a României, iar din 2018, la propunerea Ministerului Energiei, intră în CS al Hidroelectrica. Eugen Stoina, fost procuror DNA, este fratele lui Cristian. În 2018, Eugen Stoina a fost trimis în judecată pentru că a produs un accident rutier fiind sub influența băuturilor alcoolice dar a scăpat basma curată și acum lucrează la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sibiu.

Cătălin Vlăduț Popescu este inginer de construcții hidrotehnice, doctor în inginerie și șef lucrari la Universitatea Tehnică de Construcții București. A lucrat ca proiectant la mai multe firme private ca, în 2011, să plece la Ministerul Agriculturii din Irak ca director general. În perioada 2014-2015 a fost șef serviciu urbanism la Primăria Sectorului 5, iar în 2016, Ministerul Economiei îl numește în CA al Societatății Naţionale a Apelor Minerale, în perioada 2017 – 2020 a fost membru CA al Ecoaqua SA (companie de apa care operează în județele Călărași și Ialomița și care este patronată de mai multe consilii locale), demis în 2020 împreună cu întregul CA pentru neîndeplinirea indicatorilor. Din 2018 este șef de cabinet directoral la SAPE, de unde a fost numit și director general al Titan Power SA (companie deținută de SAPE, adică de Ministerul Energiei). Anul trecut, Popescu a candidat pe listele ALDE pentru un post în Consiliul Local al Sectorului 6 și apoi s-a bătut pe listele ProRomânia pentru Camera Deputaților, dar fără sorți de izbândă.

Pe Carmen Radu revoluția a surprins-o în funcția de economist la Întreprinderea de Utilaj-Transport în Construcții. În perioada 1992-1995 a fost director la Horticola SA, iar din 1996 până în 2005 a ocupat diferite posturi de conducere în Ministerul de Finanțe. În 2005 este numită președinte EximBank (bancă de stat) unde stă până în 2009. În 2012 a lucrat ca expert la Senatul României și în 2013 PNL o propune pentru funcția de vicepreședinte la EximBank, dar BNR o respinge. Tot în 2013 a mai fost și consilier la Camera Deputaților pentru Dan Radu Rușan (presa a vehiculat că acesta ar fi nașul și protectorul ei), iar în perioada 2012-2015 a fost și membru în Consiliul de Supraveghere al Fondului Român de Contragarantare. Tot în 2013 începe și cursa CA-urilor: 2013-2016 membru CA Administrația Română de Trafic Aerien (ROMATSA), 2015-2018 președinte CA al ROMATSA, 2013-2017 membru CA al Nuclearelectrica.

Tot din 2013 începe să lucreze și la Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) pe post de consilier și apoi de director economic până în 2015, cînd revine și la Fondul Român de Contragarantare unde a ocupat funcția de președinte directoral până în 2017. Apoi, până aproape de zilele noastre fiind un simplu membru directoral. Anul trecut, ASF a desemnat-o pe dna Radu președinte CA al Fondului de Garantare a Asiguraților (FGA), funcție de care mai beneficiase și în trecut, în vremea când polițele ASTRA ne dădeau bătăi de cap. ASF și FGA sunt instituțiile acelea pe la ușile cărora stau acum toți cei care au probleme cu decedata City Insurance, adică mii de oameni. Carmen Radu este acționar unic și administrator la ADF AUDIT MANAGEMENT SRL și împreună cu soțul ei la Tax Help Accounting SRL, Fild Trading SRL și Pur și Simplu Food SRL, ultimele trei toate pe pierdere de ani de zile.

Daniel Naftali este reprezentantului Fondului Proprietatea în CS.

La rândul ei, Hidroelectrica este acționară în alte societăți care, la rândul lor au alte consilii de administrație și pentru care se dau aceleași bătălii.

Crucea Wind Farm SA este un parc eolian din Dobrogea construit de firma germană Steag și achiziționat de Hidroelectrica la începutul acestui an. Nici nu se uscase cerneala pe contract și s-a și început politizarea noii companii.

Astfel a fost numit în funcția de director general Andrei Dominic Gerea, fost ministru PNL al Economiei în Guvernul Ponta 2 și ex-ministru ALDE al Energiei în Cabinetul Ponta 4. În ultimul mandat de ministru, Andrei Gerea l-a avut ca subaltern pe actualul președinte al Directoratului Hidroelectricii, Bogdan Badea, care ocupa pe atunci funcția de secretar de stat în ministerul Energiei. Andrei Gerea a plecat în februarie anul trecut din ALDE după ce a cerut demisia din funcția de lider al partidului a lui Călin Popescu Tăriceanu.

Gerea s-a înscris apoi în partidul Re.Start și s-a afiliat Grupului parlamentar al PNL. Andrei Gerea a fost deputat, începând din 2004, cu pauze pentru mandatele ministeriale menționate: ca PNL-ist (2004-2014) și apoi ca ALDE-ist. Pentru ultimul mandat de deputat a fost ales pe listele ALDE în 2016. A devenit ulterior neafiliat, în 2019, după care a trecut la grupul partidului Pro România al lui Victor Ponta, s-a întors apoi în grupul ALDE, după care a redevenit neafiliat, sfârșind în cele din urmă ca membru în grupul parlamentar PSD. Pe de altă parte, în vara anului trecut, s-a înscris în Partidul Puterii Umaniste (Social-Liberal). Probabil că nici el nu mai știe unde este, pe noi sigur ne-a amețit.

Iulian Tudor este membru în CA și conducătorul Serviciului de Management Energetic al Hidroelectrica.

Gheorghe Daniel Saviuc este membru în CA și a fost economist la firmele Investica General SRL și Gabrio Business SRL din Bacău. Acționarii Investica General sunt Gabriel Vlase, fost deputat PSD și actual șef al Serviciului de Informații Externe (SIE) și Liviu Claudiu Doroș, președinte și director general al SIF Moldova. Vlase este unic acționar al Gabrio Business SRL.

Laurențiu Adrian Iovănel este celălalt membru al CA dar și director. El a fost numit în 2019 director general și administrator al TERMOFICARE GAZ DROBETA SRL din subordinea Consiliului Local al municipiului Drobeta Turnu Severin și este și inspector la Serviciul Coordonare Activități Gospodărie al Primăriei Drobeta Turnu Severin.

Hidroelectrica Wind Services SRL este o altă companie deținută 100% de Hidroelectrica și are rolul de a presta servicii tehnice și logistice pentru parcul eolian Crucea.

Marius Ștefan Vintilă este administratorul acestei societăți. El este licențiat în științe politice și sociologie și a fost în 2007 consilier al șefului Cancelariei premierului PNL Călin Popescu Tăriceanu, Dorin Marian, după care a lucrat la Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului. În 2012 a fost director general al CFR IRLU SA, iar în 2013 a fost numit șef al Oficiulului Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie din cadrul Ministerului Economiei, poziție din care a demisionat în 2014. Tot în 2013 a fost numit administrator special la CupruMin, director general adjunct la CFR Marfă și membru în Consiliul de Administrație al Institutului Național de Endocrinologie din subordinea Ministerului Sănătății. Ulterior, în 2015, devine membru în Consiliul General al Municipiului București, până în 2016.

Marius Ștefan Vintilă a făcut parte, în 2017, din echipa cu care europarlamentarul Cristian Bușoi a candidat fără succes pentru funcția de președinte al partidului contra liderului Ludovic Orban. Vintilă a fost și prim-vicepreședinte al organizației București a PNL, iar la alegerile parlamentare din decembrie anul trecut a candidat din partea partidului - dar fără succes - pentru un fotoliu de deputat de Ilfov.

(Va urma)