Sinecuri de partid. Pensionară de lux, administrator la un producător de energie. Firma de stat este pe pierdere de ani de zile

Ministerul Energiei este acționar în foarte multe companii, toate de interes strategic. Ministerul impune oameni în consiliile de administrație, în adunările generale ale acționarilor și în managementul din toate aceste societăți.

De-a lungul timpului, indiferent de cine a fost la guvernare, s-a dovedit că majoritatea acestor numiri nu sunt guvernate de interesele companiei sau ale românilor. Aceste funcții sunt de fapt monede de schimb, iar impunerea de către stat a oamenilor în funcții au la baza criterii dictate de interese personale, datorii politice sau economice. Cert este că aceste sinecuri sunt remunerate cu bani grei și astfel bugetul de stat este subțiat anual cu miliarde de lei fără a aduce niciun beneficiu public, efect ce ar trebui să îl producă toți banii publici.

Ads

Despre o parte dintre companiile în care Ministerul Energiei este implicat am mai scris. Însă, lista este mult mai lungă. Și tot ce vom dezvălui în continuare este doar vârful icebergului, pentru că sinecurile au pătruns până la cele mai de jos eșaloane ale instituțiilor publice.

Ministerul Energiei este acționar majoritar în Oil Terminal SA, Conpet SA, SNGN Romgaz SA, Electrocentrale Grup SA, CE Oltenia SA, Uzina Termoelectrică Midia SA, Hidroelectrica SA, Nuclearelectrica SA, Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie SA (SAPE), CN a Uraniului SA, SN de Închideri Mine Valea Jiului SA, RATEN Mioveni și Institutul de Cercetare Științifică, Inginerie Tehnologică și Proiectare Mine pe Lignit SA (ICSITPML SA).

Ca acționar minoritar, Ministerul Energiei este prezent în OMV Petrom SA, Rompetrol Rafinare SA, Engie România, E.ON Energie România SA, E.ON Distribuție România SA și Societatea Energetică Electrica SA. Și DELGAZ GRID S.A.

Pe lângă toate acestea, Ministerul mai este acționar prin SAPE la Hidro Tarnița SA, ENEL Energie Muntenia SA, E-Distribuție Muntenia SA, E-Distribuție Banat SA, E-Distribuție Dobrigea SA, ENEL Energie SA, Fondul de Investiții în Energie Kazah-Român SA, Titan Power SA, Indra Soluciones Tecnologias de la Informacion România, Bursa Română de Mărfuri și SN Petrom SA (ultimele două cu pachete nesemnificative de acțiuni, achiziționate de pe Bursă).

Ads

Ministerul Energiei mai apare și la o serie de operatori economici care au fost deja puși pe butuci: Petrotrans SA (faliment), Termoelectrica SA (faliment), SN a Cărbunelui SA (faliment), CN a Huilei SA (faliment), SC pentru Închiderea-Conservarea Minelor SA (faliment), Miniera Banat SA Anina (radiată), RAAN Drobeta Turnu Severin (faliment), SIMTEX SA (reorganizare judiciară), Electrocentrale București SA (reorganizare judiciară), Electrocentrale Constanța SA (insolvență), CE Hunedoara (insolvență).

Societatea de cumetrii cu capital integral de stat

, deținută de Statul Român prin Ministerul Energiei, se ocupă cu producția de energie electrică și este condusă de patru directori și un CA format din cinci membri. De ani de zile, Electrocentrale Grup SA este pe pierdere: patru miliarde lei anul trecut, 3,6 în 2019 și trei miliarde în 2018.

Bogdan Alexandru Trifan este președintele CA până în 2022, funcție pentru care încasează peste 12 mii de lei pe lună. Trifan este avocat, președinte ALDE Sector 6 și a mai fost membru în CA al Societății de Transport București și Hidro Tarnița. Interesele private ale lui Trifan se regăsesc în firmele în care este acționar: TRF Logistic Invest SRL (asociat alături de soția sa, Mihaela Laura Trifan care lucrează ca expert în Agenția Națională pentru Achiziții Publice și este membru în CA al Companiei Municipale Energetica București, compania cu scandal a fostului primar general Firea) și TRF Spedition SRL (acționar unic). Trifan a mai fost asociat, împreună cu alt membru al CA Electrocentrale Grup SA, Laurențiu Bulimar, în firma TRF Agro Development SRL (aflată în lichidare), care se ocupa cu creșterea ovinelor și caprinelor. Trifan mai are o relație strânsă și cu Zoe Ghinescu, alt membru al CA, de la care a împrumutat 150 mii lei și pe al cărei fiu Dan, conform Newsweek, l-a angajat pentru o lună de zile ca manipulant marfă la TRF Spedition SRL pentru a putea fi detașat pe funcția de Șef Birou Administrativ la Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie (SAPE).

Ads

Laurențiu Bulimar este inginer cu un master în comunicare și membru în CA al Electrocentrale Grup SA. Bulimar a fost vicepreședinte ALDE Sector 6 (unde președinte era Trifan, fostul său asociat și acum șef), consilier personal la Cabinetul Secretarului de Stat din Ministerul Transporturilor (minister care l-a numit și în echipa de pregătire a proiectului ”Autostrada Ploiești - Brașov”), membru în CA al CNAIR, membru în CA al Companiei Municipale Energetice București SA (unde era și soția lui Trifan), membru în CA al Electrificare CFR SA. Înainte de toate astea, Bulimar a lucrat în mediul privat.

Zoe Ghinescu este membru în CA de unde încasează peste 12 mii lei lunar și pensionară (cu pensie de peste 12 mii lei pe lună). Ea mai primește 5400 lei pe lună din funcția de consilier la ANCOM. Deci își permite să își împrumute șefii, adică pe Trifan și pe Daniel Chițoiu. De profesie economist, doamna Ghinescu a lucrat pe timpul comuniștilor în Comerțul Exterior (în ultima perioadă fiind director al Direcției Valutare). Imediat după alungarea Ceaușeștilor, doamna Zoe a fost consilierul ministrului Comerțului Exterior (ministru era Nicolae M. Nicolae, fost ofițer acoperit al DIE), apoi a intrat sistemul bancar:

Vicepreședinte BancPost, Transfond, președinte Nova Bank (bancă înființată de foști ofițeri KGB) și director în CEC Bank. Timp de 12 ani, din 2007, a lucrat și la Autoritatea Electorală Permanentă. În 2020, dna Zoe a înregistrat la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci denumirile ”Fără proști în funcții publice!”, ”Fără incompetenți în funcții publice!” și ”Repornim România! ALDE”. Zoe Ghinescu a fost trezorier al ALDE și candidat impus de partidul lui Tăriceanu la Consiliul Local Sector 1.

Ads

Membrul în CA Constantin Bosangiac a fost președintele ALDE Giurgiu dar anul trecut a sărit în barca PSD (pe listele căruia a candidat în 2020 la Senat). Avocat de profesie, Bosangiac este un apropiat al deputatului PSD Marian Mina și consilier în Consiliul Județean Giurgiu.

Alexandru Mădălin Boțonea este directorul general al Electrocentrale Grup SA. Tot pe filera ALDE, partid care l-a pus pe listele Camerei Deputaților în 2016, iar în 2020 la Consiliul General București. Boțonea este acționar și administrator în firmele BAM Premium Mobility SRL și BAM Premium Estate development SRL.

De profesie jurist, Gabriel Marius Toie este membru în CA și chiar dacă face parte din Partidul Republican (care l-a propus fără succes anul trecut la Consiliul Județean Timiș) nu face notă discordantă pentru că înainte a fost secretar la ALDE Timiș.

Ads

Noi oportunități

Electrocentrale Grup SA este acționar și în alte companii, ceea ce deschide noi oportunități pentru unii.

Titan EcoPower SA este deținută de Electrocentrale Grup SA – 40%, ISPE SA – 30% și Romelectro SA – 30%. ISPE SA a fost radiată și a devenită o cladire de birouri – Lacul Tei Offices SA deținută de Romelectro SA. ISPE Consultanță și Proiectare SA, privatizată în 2018, are tot capital privat – acționar majoritar fiind tot Romelectro SA. După cum susține jurnalistul Silviu Mănăstire de la Dosar de politician, ”Institutul de Studii și Proiectări Energetice – ISPE – Romelectro SA este o companie înființată în 1971 și controlată de anumiți agenți ai Direcției de Informației Externe (SECURITATE), din perioada lui Nicolae Ceaușescu până la căderea regimului.”, firme care jefuiesc companiile de stat.

”Această companie este controlată, astăzi, de Dan Ioan Gheorghiu, o eminență cenușie în domeniul Energiei românești, fost consilier al lui Victor Ponta. Presa a relatat despre contractele oneroase ce țin de spolierea companiilor românești din domeniul Energiei. ISPE PROIECTARE SI CONSULTANTA SA cu codul unic de înregistrare RO 40284726 are o explozie a cifrei de afaceri în 2019 și apar primele contracte cu Complexul Energetic Hunedoara (CEH) în perioada Guvernului condus de Viorica Dăncilă.” CEH a intrat în insolvență după ce a fost vlăguită de aceste contracte.

Ads

Din CA-ul Titan EcoPower fac parte: Vasile Munteniță (președintele asociației COGEN, director executive Romelectro, fost președinte al Administrației Naționale a Rezervelor de Stat, directorul Unității al Proiectului din cadrul MAI, președinte CA Ecogen Energy al CL Buzău etc), Ion Eduard Chițescu (este director la ISPE), Eduard Olteanu (a fost director general la Electrocentrale Grup, membru CA Electrocentrale Titan SA, Electrocentrale Galați, Electrocentrale Constanța, ultimele trei falimentate), Bălan Mihai (director general CET Govora și fost director general la Oltchim), Octavian Dan Georgescu (acționar și director la Romelectro și administrator la ISPE), Ioan Dan Gheorghiu (vicepreședinte Comitetul Național Român al Consiliului Mondial de Energie, fost consilier al lui Ponta, a fost director la ISPE unde acum este și acționar, implicat în mai multe afaceri private și descrise mai sus de colegul Mănăstire), Emilian Mateescu (a fost director la falimentata ELCEN și a fost urmărit penal pentru ca ar fi folosit fără drept un sistem copiat după invenția unui bucureștean) și Iboica Moldovan (jurist la Electrocentrale Grup).

Ads

Titan Power SA este altă companie la care Electrocentrale Grup SA deține 32,7%, iar restul sunt deținute de SAPE. Din CA fac parte cunoscuții Luiza Marian (despre care am vorbit când am descries SAPE unde este membru în Directorat), Iulian Offengerg (despre care am vorbit când am descris Depogaz unde este membru în CA), Cătălin Vlăduț Popescu (despre care vom povesti mai tîrziu, când ajungem la Hidroelectrica unde este membru în CA) și Mihnea Valeriu Cernea (jurist la Electrocentrale Grup).

ALDE este peste tot

Ads

Ministerul Energiei deține pachetul majoritar de 59,62% din acțiuni. Pe propriul site, Oil Terminal se prezintă ca ocupând o poziție strategică în Zona Mării Negre, fiind cel mai mare operator de produse petroliere pe mare, specializat în vehicularea țițeiului, produselor petrochimice lichide și a altor produse și materii prime în vederea import/exportului și tranzitului. SC Oil Terminal este una dintre cele mai vechi companii românești din industria petrolului. A fost înființată în 1898, parte a celei mai moderne rafinării din Europa la acea vreme, “ Steaua Română”. De-a lungul timpului, societatea a avut diverse denumiri, iar în anul 1990 a fost înființată S.C. Oil Terminal S.A. Constanța, societate pe acțiuni cu capital majoritar de stat. Să vedem cum se îngrijește statul de această bijuterie a economiei românești. Sau mai bine zis, cum a avut grijă ALDE care, conform newsenergy.ro, și-a impus cinci din cei șapte membri din CA.

Cristian Florin Gheorghe, inginer expert în managementul deșeurilor, este președintele CA intrat pe filiera ALDE. El este și membru în CA al CONPET SA și consilier superior în Ministerul Energiei. Gheorghe a fost director general la Direcția Generală Țiței și Gaze Naturale din cadrul Ministerului Energiei și membru în CA al Autorității Competențe de Reglementare a Operațiunilor Petroliere Offshore la Marea Neagră (o invenție a lui Mihai Tudose pe când era premier). Gheorghe încasează[ lunar peste 32 mii lei doar de la stat.

Un alt protejat al ALDE prezent în CA este Paul Cononov care mai este și directorul Secţiei de Gospodărire a Apelor Tulcea. Cononov a fost preşedinte FLAG Delta Dunării, guvernatorul Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării (numit de Sulfina Barbu) și consilierul premierului Boc. Paul Cononov a fost dovedit de către CNSAS că a colaborat cu Securitatea sub numele conspirativ ”Răzvan”. Cononov a fost asociat în firma Expres Nav SRL (radiată în 2010) alături de Victor Pamcratov (pe care l-a numit consilierul său cât a fost guvernatorul Deltei) și cu fostul deputat PSD Lucian Eduard Simion (Simion a mai fost și prefect al județului Tulcea și Guvernator al Administrației Rezervației Biosferei Delta Dunării în perioada 2014-2016).

Ads

Ovidiu Aurelian Andrei a ajuns în CA tot susținut de ALDE. În afară de funcția de director general al F.I.S.E. Electrica Serv S.A., Andrei s-a învârtit toată viața prin Primăria sau Consiliul Județean Giurgiu unde a ocupat, pe rând, mai multe funcții: consilier judeţean pe când era liberal (în 2013), director la firma de salubritate a Primăriei, director la Direcția Administrației Domeniului Public, la Spații Verzi, la firma de transport public a Primariei, Tracum etc.

Toma Bogdan Costreie, de profesie avocat, este membru CA și secretar general ANAF (din februarie 2020). În perioada iunie 2012 – mai 2013 a fost director general adjunct în Ministerul Economiei, totodată fiind numit administrator special al combinatului chimic Oltchim, prin ordinul ministrului economiei de atunci, Daniel Chițoiu (fost secretar general al ALDE). Andrei a mai lucrat la AVAS și Autoritatea Electorală Permanentă.

Ungur Ramona este membru în CA și un alt protejat al ALDE. Cu peste 20 de ani de experiență în sistemul bancar, dna Ungur a mai fost în CA al Romgaz și al Electrica (de unde a demisionat înainte de încetarea mandatului fiind în situație de incompatibilitate). În anul 2020, Ramona Ungur încasa lunar peste 31 mii lei doar de la stat.

Ads



Ionuț Ștefan Micu este membru în CA, director general la Ministerul Energiei – Direcția Generală Ajutor de Stat și Fonduri Europene și director general în Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (unde lucrează și soția sa).

Dragoș Ciprian Lazariu este, de asemenea, membru în CA la Oil Terminal. Lazariu a mai deținut funcții de conducere în companii precum Bulrom Gas, Kronospan Sebeș, Romstal, Policolor sau Dacia și în Ministerul Transporturilor ca expert Transporturi Rutiere.

(Va urma)