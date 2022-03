Viorica Dăncilă a anunțat marți, 29 martie, că revine în politică într-un alt partid. Aceasta spune că a plecat din PSD „după 26 de ani” pentru că nu mai rezonează cu deciziile pe care le ia acest partid.

”Cred că mulți dintre dumneavoastră v-ați întrebat dacă mai există o șansă ca România să ne aparțină. Mi-am pus și eu, de nenumărate ori, această întrebare, și da, cred cu convingere că acest lucru se poate realiza. Cum? Doar dacă fiecare dintre noi luăm decizii radicale.

Eu am luat acum această decizie. După 26 de ani de carieră politică în PSD, m-am hotărât să o iau de la capăt. De astăzi sunt membru al unei formațiuni politice noi. Partidul ”Națiune Oameni Împreuna”(NOI). Un partid tânăr, cu oameni tineri, dar valoroși, oameni care au decis să nu mai stea deoparte”, a scris Dăncilă pe Facebook.

Nu a fost ușor ca după 26 de ani în care am activat în Partidul Social Democrat să fac acest pas. L-am făcut însă pentru că NU mă mai regăsesc în PSD, nu mai rezonez cu deciziile pe care actuala conducere le ia. Nu eu i-am trădat, ei ne-au trădat pe mulți dintre noi, au dezamăgit încrederea acordată de foarte mulți români. Mi-am asumat activitatea mea publică, cu bune și rele.

De aceea, sunt convinsă că revenirea mea în politică va atrage și multe critici. Însă, ca un om care își iubește țara, ca un bun român, nu pot sta deoparte când văd că lucrurile nu merg bine.

Nu am ales să revin în politică pentru a crea sau a întreține divergențe cu cineva sau pentru a ataca celelalte formațiuni politice, chiar dacă am fost atacată cu încrâncenare și agresivitate, chiar din interiorul partidului din care făceam parte”, a explicat Viorica Dăncilă.

Fostul premier spune că a găsit în noul partid „oameni serioși, cu experiență relevantă în domeniile lor de activitate”, cu viziune.

”Am revenit în politică pentru a crea consens, pentru un vis mai vechi în care politica poate fi și altfel, o politică în care interesul personal și cel de partid să fie înlocuit cu interesul național.

Acest tip de abordare, de gândire politică, pe care o apreciez, pe care o susțin și care mă definește, am regăsit-o în rândul membrilor Partidului ”Națiune Oameni Împreună”(NOI).

Am găsit aici oameni care nu au mai făcut politică, oameni serioși, cu experiență relevantă în domeniile lor de activitate. Viziunea lor bazată pe patriotism, adevăr, consens, comuniune, credință autentică, se identifică cu viziunea mea, cu ceea ce îmi doresc pentru România și pentru români.

Am făcut acest pas având convingerea că, indiferent dacă am mai făcut sau nu politică, indiferent în ce partid am activat, fiecare avem datoria de a ne implica, dacă ne dorim un viitor mai bun”, a mai scris Dăncilă pe Facebook.

Ea susține că este ”imperios necesar ca toți cei care credem în România, toți cei care credem că împreună putem reinventa destinul țării noastre, să ne conjugăm eforturile și să avem o viziune unitară.

A venit vremea să ne unim forțele, pentru ca România să fie un stat respectat, un stat modern și european, un stat în care soarta fiecărui român să conteze. Toți cei care ne dorim o altă abordare, toți cei pentru care interesul național este realmente mai presus de interesul personal sau interesul politic, astfel încât EU, TU, EA, EL să devină NOI, NOI cei care avem o inimă care vibrează la unison pentru România, nu mai avem voie să stăm deoparte”.

Viorica Dăncilă este, din 2021, angajată la BNR, în cadrul Biroului Economie Verde la Banca Națională, birou în cadrul unui departament care se va ocupa de trecerea la moneda euro.

Criteriul de selectare a Vioricăi Dăncilă, dar și a lui Ioan Mircea Pașcu, ambii foști europarlamentari, este nevoia de „oameni care deschid uși în Europa”, a explicat, la momentul angajării, Adrian Vasilescu, consilierul guvernatorului Mugur Isărescu.

Viorica Dăncilă a ocupat funcția de cel de-al 67-lea prim-ministru al României de la 29 ianuarie 2018 până la 4 noiembrie 2019. Este prima femeie din istoria României care a deținut această funcție.