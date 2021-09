Viorel Hrebenciuc și Laura Georgescu, ridicați de polițiști și duși la penitenciar VIDEO

Viorel Hrebenciuc a fost ridicat de polițiști marți, 14 septembrie, și dus la penitenciar, după ce a fost condamnat la 3 ani de închisoare cu suspendare de Curtea de Apel București în dosarul Giga TV.

„Având în vedere decizia instanței, astăzi, 14.09. 2021, Direcția Generală de Poliţie a Municipiului București - Serviciul Investigații Criminale a pus în aplicare un mandat de executarea a pedepsei cu inchisoarea, emis pe numele unui bărbat de 68 de ani.

Cel în cauză este în custodia polițiștilor, urmând a fi încarcerat”, se arată într-un comunicat al Poliției Capitalei.

în același dosar a fost condamnată și Laura Georgescu, fostă șefă a CNA.





„Având în vedere decizia instanței, astăzi, 14.09. 2021, Direcția Generală de Poliţie a Municipiului București - Serviciul Investigații Criminale a pus în aplicare un mandat de executarea a pedepsei cu inchisoarea, emis pe numele unei femei de 55 de ani.

Cea în cauză este în custodia polițiștilor, urmând a fi încarcerată”, mai informează poliția.

Fostul deputat Viorel Hrebenciuc a fost condamnat definitiv, marţi, de Curtea de Apel Bucureşti, la 3 ani închisoare cu executare în dosarul Giga TV.

Laura Georgescu, Narcisa Iorga, Viorel Hrebenciuc si Gheorghe Stefan au fost trimisi în 2015 in judecata de catre procurorii Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) in dosarul Giga TV.

În același dosar, Laura Georgescu, fosta șefă a CNA, a fost condamnată la 4 ani și 4 luni de închisoare. Gheorghe Ștefan Pinalti a primit o pedeapsă de 4 ani și 6 luni închisoare, iar Narcisa Iorga, fostă membră CNA, de 3 ani de închisoare cu suspendare.

Fostul președinte al Consiliului National al Audiovizualului, Laura Georgescu, este acuzat de abuz in serviciu (2 infractiuni, din care una in forma continuata - 25 acte materiale) si instigarea la fals in inscrisuri sub semnatura privata, in forma continuata (25 acte materiale), se arata intr-un comunicat al DNA remis vineri.

Viorel Hrebenciuc, la data faptei deputat, membru in Comitetul Executiv National al unui partid (organ de conducere si de decizie al partidului), este acuzat de savarsirea infractiunii de folosire a influentei ori autoritatii in scopul obtinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite, de catre o persoana ce detine o functie de conducere intr-un partid.

Acuzațiile aduse

Laura Georgescu, Narcisa Iorga, Viorel Hrebenciuc si Gheorghe Stefan au fost trimisi in judecata în 2015 de catre procurorii Directiei Nationale Anticoruptie in dosarul Giga TV.

Concret, in 17 septembrie 2013, la propunerea Laurei Georgescu, CNA a decis, cu o majoritate de 7 la 4 (11 membri CNA prezenti), retragerea licentei audiovizuale pentru postul Giga TV, controlat de Gheorghe Stefan.

Apoi, Narcisa Iorga, membru al CNA, l-a indrumat pe Gheorghe Stefan sa apeleze la cunostintele sale din mediul politic, pentru a influenta votul pe care ceilalti membri ai CNA urmau sa il dea cu privire la contestatia pe care postul TV respectiv intentiona sa o formuleze, se arata in comunicatul DNA.

Ca urmare a indicatiilor primite, Gheorghe Stefan i-a solicitat sprijin lui Viorel Hrebenciuc, astfel incat acesta sa faca demersuri pentru a determina functionari din cadrul CNA ca institutia sa revina asupra deciziei prin care a fost retrasa licenta pentru postul de televiziune.

In urma cererii facute de reprezentantul postului TV, Hrebenciuc a realizat demersuri pentru a o determina pe sefa CNA ca institutia pe care o conduce sa revina asupra deciziei.

Potrivit DNA, Hrebenciuc s-a folosit de influenta si autoritatea pe care le detinea, in calitatea sa de membru al structurilor de conducere din partidul din care face parte (PSD), respectiv membru al Comitetului Executiv National, organul de conducere si de decizie al partidului.

In urma acestor actiuni, dupa doar doua saptamani, la data de 1 octombrie 2013, s-a emis o alta decizie prin care s-a revocat hotararea anterioara (6 voturi pentru si 4 voturi impotriva, din 10 membri prezenti).