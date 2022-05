Viorel Hrebenciuc ar putea ieși din pușcărie înainte de soluționarea definitivă a Dosarului Romsilva

Fiul lui Viorel Hrebenciuc, Andrei Hrebenciuc, precum și alți inculpați din dosarul retrocedărilor ilegale a peste 43.000 de hectare de pădure din județul Bacău vor afla luni, 9 mai, decizia definitivă.

Ads

Din completul care va soluționa cauza face parte judecătoarea Alexandra Iuliana Rus, cea care a făcut opinie separată la condamnarea lui Liviu Dragnea, a eliberat din arest preventiv întreg „lotul PSD Arad” și a decis, tot cu opinie separată, achitarea Alinei Bica.

Dosarul Romsilva este unul „stufos”, cu un prejudiciu de sute de milioane de euro și 11 inculpați:

Ordog Lorand Andras

Adam Ioan

Kadas Iosif

Mătăşel Ioan

Crăciunescu Adam

Sturdza Paltin Gheorghe

Sturdza Gabriela Rodica

Bengescu Dan Costin

Hrebenciuc Andrei

Bularca Anca Roxana

Iacob Sorin Ion

Pentru fiecare, instanța trebuie să decidă dacă soluția este condamnarea sau, dimpotrivă, achitarea. În plus, o decizie a CCR obligă acum judecătorii să redacteze o parte din motivare și o comunice inculpaților odată cu pronunțarea deciziei.

Ads

Astfel, Viorel Hrebenciuc are șanse să iasă din pușcărie înainte ca ICCJ să soluționeze definitiv Dosarul Romsilva.

Hrebenciuc, în pușcărie din septembrie 2021. A executat 8 luni din 3 ani

Fosta „eminență cenușie” a PSD așteaptă ca dosarul lui de liberare condiționată să ajungă la Curtea de Apel București, unde speră ca instanța să aibă mai multă înțelegere pentru el decât Judecătoria Sectorului 4.

„Respinge propunerea privind pe petentul condamnat Hrebenciuc Viorel, ca neîntemeiată. Fixează termen de reiterare a cererii la data de 29.08.2022. În baza art. 275 alin. 3 C.proc.pen, cheltuielile judiciare avansate de stat vor rămâne în sarcina acestuia. (…) Măsura dispusă se comunică administraţiei locului de deţinere. Cu drept de contestaţie în termen de 3 zile de la comunicare”, se arată în minuta Judecătoriei Sectorului 4.

Viorel Hrebenciuc a făcut cerere de liberare condiționată pe 18 aprilie 2022, la două săptămâni după ce Curtea de Apel București i-a contopit pedepsele din Dosarul GiGa Tv și din Dosarul Romsilva, stabilind că acesta urmează să execute 3 ani de pușcărie.

Ads

Atâta primise „eminența cenușie a PSD” pentru favorizarea televiziunii lui Gheorghe Ștefan zis „Pinalti” la CNA, pe 14 septembrie 2021. Viorel Hrebenciuc și-a retras apelul din Dosarul Romsilva, așa că a rămas cu pedeapsa pronunțată la fond, adică 2 ani de închisoare. În schimb, fiul său, Andrei, precum și ceilalți inculpați, au decis să se judece în continuare, iar ICCJ se va pronunța pe 9 mai.

Hrebenciuc muncește în penitenciar: „Am încercat să arăt respect față de Justiție”

Procurorul de ședință a folosit termeni duri atunci când a vorbit despre atitudinea lui Viorel Hrebenciuc față de justiție, cu ocazia contopirii pedepselor. Acesta a cerut ca instanța să contopească pedeapsa de 3 ani cu cea de 2 ani, urmând ca Hrebenciuc să o execute pe cea mai grea, pus un spor.

„Sporul este pentru ca inculpatul condamnat să nu rămână cu impresia că, dacă a fost condamnat, celelalte fapte grave pe care le-a comis rămân nepedepsite. Aveți în vedere ușurința cu care a folosit funcția de parlamentar pentru a obține beneficii”, a arătat procurorul DNA.

Ads

Viorel Hrebenciuc a luat cuvântul din penitenciar, așezat la o masă, între patru pereți de beton.

„Vreau să fiu foarte scurt. Referitor la atitudinea mea față de justiție. Nu am avut beneficii de pe urma funcției de parlamentar. Am recunoscut faptele din ambele dosare, nu am stat să mă ascund. În al doilea dosar (n.r. – Dosarul Romsilva) am renunțat la apel pentru a se face această contopire. Mi-am plătit cheltuielile de judecată în dosarul de la Brașov. Am încercat astfel să îmi arăt respectul față de justiție, respect pe care îl am în continuare. Muncesc în penitenciar”, a arătat Viorel Hrebenciuc în ultimul cuvânt.

Cele două condamnări ale „eminenței cenușii” a PSD

Pe data de 22 iulie 2021, Curtea de Apel Brașov l-a condamnat pe Viorel Hrebenciuc, în al doilea ciclu procesual, la 2 ani de închisoare cu executare în Dosarul Romsilva. La Înalta Curte, Viorel Hrebenciuc și-a retras apelul formulat.

Acuzaţiile din acest dosar se referă la retrocedarea ilegală a 43.227 hectare de teren forestier în judeţul Bacău în favoarea lui Paltin Sturdza şi în defavoarea Romsilva. Prejudiciul calculat de DNA în acest caz se ridică la 1.421.800.870 lei (echivalentul a 303.888.615 euro), reprezentând contravaloarea terenului.

Ads

Viorel Hrebenciuc şi-a recunoscut faptele în faţa judecătorilor şi a spus că a acceptat să intervină pe lângă funcţionarii unor instituţii din Bacău pentru ca Paltin Gheorghe Sturdza să intre în posesia a 43.000 de hectare de pădure. În schimbul intervenţiei, Hrebenciuc urma să primească 12.000 de hectare, prin încheierea unui act adiţional pe numele fiului său.

Pe data de 14 septembrie 2021, fostul deputat Viorel Hrebenciuc a fost condamnat definitiv, de Curtea de Apel Bucureşti, la 3 ani închisoare cu executare în dosarul Giga TV. În acelaşi dosar, fostul primar al municipiului Piatra Neamţ Gheorghe Ştefan a primit 4 ani şi 6 luni închisoare cu executare, fiindu-i majorată pedeapsa primită iniţial la Tribunalul Bucureşti. Fosta şefă a Consiliului Naţional al Audiovizualului Laura Georgescu a fost condamnată la 4 ani şi 4 luni închisoare cu executare.