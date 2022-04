Viorel Cataramă, vizită fulger în Dubai: Elvila pășește în Metaverse

Omul de afaceri Viorel Cataramă s-a rupt câteva zile de la sarcinile de serviciu pentru o vizită fulger în Dubai. Nu a plecat în vacanță, ci a participat la unul dintre cele mai importante evenimente internaționale ce privesc piața de criptomonede: Binance Blockchain Week 2022.

Vizita sa vine în contextul în care firma controlată de omul de afaceri, Elvila SA, a anunțat că devine primul retailer din România care va accepta plata prin criptomonede. Viorel Cataramă nu a fost plecat singur, el a fost însoțit de partenerii și colaboratorii săi în noul proiect: Cosmin Mihai Lefter (CEO ELVILA DIGITAL) și Sergiu Vasilescu (Crypto Legal Expert, Managing Partener VD Law Group).

Echipa Elvila Digital nu s-a rezumat doar la a face act de prezență în Dubai, ci și-a prezentat proiectul în cadrul unui eveniment de networking organizat de Elrond, unde au avut discuții detaliate cu Lucian Mincu (Co-founder and CIO Elrond România), Lucian Todea (Co-founder and COO Elrond România), Daniel Șerb (Head of Business Development Elrond România) și Oprea Carabulea (CEO D1ferrent Capital, unul dintre cei mai mari investitori în crypto din România). Aici, proiectul lor a fost foarte bine primit și, mai mult, a fost încurajat de participanții cu ștate vechi în crypto să meargă mai departe, să își ducă business-ul în Metaverse.

“Am vrut să participăm la Binance Blockchain Week 2022 pentru a prezenta proiectul nostru și felul în care considerăm că decizia de a accepta plata în criptomonede, de către Elvila, va revoluționa piața. Am avut un schimb de idei foarte bun cu cei de aici, oameni cu foarte multă experiență în domeniu, și m-am bucurat să văd că ne-au apreciat proiectul și ne-au confirmat planurile noastre, acelea de a ne extinde mai mult către Metaverse. Mai multe detalii despre cum o să pășim în continuare în Metaverse o să aflați zilele următoare”, a declarat Viorel Cataramă la sosirea pe Aeroportul Henri Coandă din București.

Binance Blockchain Week este printre cele mai importante evenimente internaționale pentru piața de crypto și tot ce este conex acesteia. În ediția din acest an, s-au abordat foarte mult noile treduri în materie, ce țin de NFTs, Metaverse și felul în care acestea, împreună cu sistemul actual de criptomonede, vor crea un ecosistem al viitorului. Printre participanții la conferință se numără câteva din cele mai grele nume din piața crypto din lume, precum: Antonio Saaranen (CSO Qtum Foundation), Arnaud Ventura (Managing Partner Gojo Co), Aurelie Dhellemens (Senior Director Ripple) sau Bruce Pon (Founder Ocean Protocol).