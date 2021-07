Violeta Alexandru: Am reușit împreună să înlăturăm PSD din București. Am vrut să curăţ organizaţiile noastre de practicile USL-iste

Liderul PNL Bucureşti Violeta Alexandru a afirmat, sâmbătă la conferinţa de alegeri în această organizaţie, că obiectivul ei a fost să cureţe organizaţiile de practicile USL-iste şi să dea încredere colegilor ca aceştia să nu simtă că trebuie să negocieze cu cineva pe sub masă sau că trebuie să se pună bine cu cineva pentru că nu pot reuşi pe cont propriu.



„Obiectivul pe care mi l-am asumat a fost să curăţ organizaţiile noastre de practicile USL-iste. Am avut un obiectiv asumat să dau încredere colegilor noştri, să identific şi să cresc lideri în filialele noastre, care să stea pe picioarele lor, care să aibă încredere în competenţelor lor şi care să nu se simtă că trebuie să negocieze cu cineva pe sub masă sau trebuie să se pună bine cu cineva pentru că pe cont propriu nu pot reuşi”, a afirmat Violeta Alexandru.

Ads

Ea a menţionat că obiectivul ei a fost de înlăturare a PSD din Bucureşti.

„Am ţinut mult să dăm jos PSD-ul din Bucureşti şi am ţinut împreună la acest obiectiv. Sunt omul care a fost în fiecare filială aşa că decizia de a susţine împreună un candidat comun, noi şi USR-PLUS, a fost o decizie discutată cu dumneavoastră. (…) Decizia a fost obiectivul de înlăturare a PSD din Bucureşti şi am reuşit împreună acest lucru.

Vă mulţumesc că pentru sacrificiu şi că aţi înţeles că înainte de orice vrem binele Bucureştiului şi vrem să scoatem Capitala şi administraţia din aranjamentele şi grupurile de interese ale PSD, care o storseseră de ultimele resurse financiare de a ajuns Nicuşor Dan să se chinuie să găsească o soluţie pentru care să acomodeze bugetul ca să susţină cheltuielile necesare, ce să mai vorbim de investiţii. PSD-ul se bucură când vede cum ne luptăm între noi. PSD se bucură ştiind că a lăsat vistieria Bucureştiului goală, că a lăsat Bucureştiul cu datorii imense şi că a pus primarul general în cea mai dificilă poziţie”, a explicat liderul PNL Bucureşti.

Aceasta a punctat şi faptul că PNL a înregistrat rezultatele bune în Bucureşti la alegerile de anul trecut.

„Trebuie să o spunem foarte clar că am crescut cu 50% faţă de 2016. E o creştere într-un oraş ca Bucureştiul în care avem un competitor foarte bine pregătit care este USR-PLUS, avem o creştere. Vi se datorează şi vă mulţumesc infinit pentru că aţi avut încredere că putem mai mult faţă de 2016, făcând în paralel şi curăţenie după tot felul de practici care nu aveau nimic în legătură cu PNL şi construcţie împreună. 50% creştere faţă de 2016, 100% creştere faţă de 2016 la parlamentare. Am dublat numărul de parlamentari pentru că am făcut campanie împreună om la om, unii dintre noi care suntem astăzi parlamentari, doar unii”, a mai transmis Alexandru.

Ea s-a mai referit la situaţia din coaliţie.

„Tot împreună am intrat într-o coaliţie pentru conducerea Bucureştiului alături de USR-PLUS şi suntem într-un parteneriat corect, îi mulţumesc domnului preşedinte Moisă, cu PMP la nivelul Bucureştiului, în mulţumesc lui Vlad Voiculescu pentru acest parteneriat. Nu este o colaborare întotdeauna uşoară. Eu nu sunt un om care să stea pe Facebook, să poarte discuţii şi să se contreze cu ceilalţi decât atunci când este strict necesar. Nu este dificil.

Ads

Am făcut un obiectiv punctat în acest raport, reuşita colaborării cu parteneri cu care nu am mai lucrat niciodată. Toţi de pe margine vedem într-un fel lucrurile şi atunci când suntem în discuţii şi colaborări, oameni personalităţi diferite, oameni electorat complementar, dar relativ diferit, când suntem înauntru nu e întotdeauna foarte uşor şi am căutat împreună cu echipa consilierilor generali, cu toţi colegii mei, să fim echilibrul

decenţa, profesionalismul, verticalitatea cu partenerii noştri să punem interesul Bucureştiului înaintea oricăror orgolii deşi şi colegii mei au avut momente în care simţeau că ar fi vrut să exprime mai mult, nu am făcut-o pentru că noi suntem factorul de echilibru pentru binele Bucureştiului şi pentru colaborarea cu Nicuşor Dan”, a precizat Violeta Alexandru.

De asemenea, liderul PNL Bucureşti a explicat cum arată colaborarea cu primarul Capitalei, Nicuşor Dan.

„Punctez colaborarea cu primarul general. Când e cineva din interiorul partidului altfel arată relaţia de colaborare. Când e cineva din afara partidului, îţi trebuie cu atât mai mult, corectitudine pentru a putea consolida o relaţie de încredere cu cineva cu care lucrezi. Noi în acest moment suntem în cea mai bună relaţie de colaborare cu primarul general, PNL, ca să vorbesc despre mine, PNL, filiala Bucureşti.

Ads

Este un nivel al încrederii pe care l-am atins în colaborarea cu primarul general, în pofida zilelor care sunt mai aglomerate sau mai tensionate, care îţi arată o maturitate politică din partea ambelor părţi pentru binele Bucureştiului, este un rezultat cert pe care l-am atins într-o perioadă extrem de dificilă. şi acum liberalii din Bucureşti trebuie să facă un pas înainte către construcţie, către implementarea de proiecte având în vedere bugetul aprobat”, a conchis Violeta Alexandru.