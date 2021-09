Fostul președinte al PNL București și fostul ministru al Muncii în Guvernul condus de Ludovic Orban, Violeta Alexandru, a transmis marți, 7 septembrie, într-o postare pe Facebook, că sunt liberali care au negociat cu PSD pentru Florin Cîțu.



"Așa începe totul...

PSD cere. PSD comandă PNL ceea ce trebuie să facă. PSD să fie servit. PSD așteaptă ca PNL de la guvernare să îi rezolve urgent ..... x, y, z. Indiferent de argumentele de bun simț.

Florin, are you kidding me?

Cum de ne-ai adus aici? Tu lângă PSD și negociindu-se pentru tine cu PSD? Incredibil.

Dacă sunt colegi care - pe fondul unor tensiuni locale cu USR - PLUS, din motive de toate felurile, multe neimputabile lor (și știu bine ce spun) - își justifică neputința colaborării cu USR - PLUS explicând cum, totuși, ar fi mai bine să lucrăm cu PSD, pentru că s-ar putea face... treabă mai liniștit, aceștia, cumva, își asumă să pună umărul la distrugerea unui efort extraordinar de a duce Partidul Național Liberal unde este astăzi dar și a destinului acestuia pentru următorii ani.

Știu că s-au câștigat alegeri interne în partid cu acest discurs de atac la adresa USR - PLUS sub pretextul că așa se întărește PNL. Peste noapte, fără muncă, doar din facebook, declarații și satisfacție dată pe un ton cât mai ridicat, după multele momente dificile din colaborarea cu USR -PLUS. Pe care le cunosc și pe care le-am depășit întotdeauna cu maturitate. Alternativa mă îngrozea. În general și în special - suntem, totuși la câteva luni după alegeri (ce încredere să aibă oamenii în seriozitatea noastră?). O spun direct: prefer să rămân un om corect pentru colegii mei.

Ajungi să crezi că nimic nu este întâmplător.

So, Florin, are you kidding me? Hope not. There will be consequences", a transmis Violeta Alexandru.