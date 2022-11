Neputința părinților în față violenței din școli: "A primit un pumn în burtă de la un coleg care în aceeași zi a mai lovit alți trei"

Problema violenței în școlile din România este una de actualitate. În lipsa unor soluții concrete din partea conducerii instituției de învățământ, părinții copiilor care sunt victime încearcă să afle cum i-ar putea proteja pe cei mici.

Este cazul unei mame care încearcă să afle de la avocați cum ar trebui să procedeze așa încât plângerea înaintată directorului școlii în care învață fiul său să fie luată în considerare. Aceasta a relatat într-o postare pe Facebook că băiatul ei, dar și alți elevi, sunt bătuți de un coleg la școală.

"Sunt mama unui băiețel de 6 ani, care a început clasa pregătitoare. Joi, acesta a primit un pumn în burtă de la un coleg, care în aceeași zi a mai lovit alți 3 colegi. Per total, comportamentul copilului este unul inadecvat, atât violent cât și nerespectuos față de învățătoare, perturbând în mod repetat activitatea de la clasa.

În urmă unor cercetări mai amănunțite, am aflat că acest copil a fost dat afară și de la grădinița pe care o frecvența, iar acum și de la After. Părinții lui se comportă ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat, mama lui este avocat!

Noi ne-am adunat un grup de 10 părinți, care am dori să înaintam o plângere către director, pentru luarea unor măsuri, ca aceste situații să nu se mai repete! Mă puteți ajuta cu un model de plângere/ notificare, care să nu treacă fără a fi luat în considerare? Ce altceva am mai putea face, dacă școală nu ia nici o măsura?", a scris femeia pe grupul Sfaturi de la avocați.

"Unde este învățătoarea?"

Unii dau vina pe învățătoare.

"Eu vreau să știu unde este învățătoarea și profesorul de serviciu când se întâmplă asta?

Totuși vorbim de copii de 6 ani, și care au fost soluțiile găsite de școala?

Nu exista copii buni sau rai la această vârstă, ci doar copii,unii mai năzbâtioși,alții mai cuminți"

"Are o șansă dacă fiul dvs. și colegii îl suportă"

Alții îi iau apărarea copilului care își lovește colegii.

"Ceea ce povestiți dvs, este un sindrom de ADHD nediagnosticat. Știți care e soarta acestor copii? Izolarea socială, școală de acasă, inadaptare. Are o șansă dacă fiul dvs. și colegii îl suportă. Dacă nu, vor cotiza toată viața pentru ajutorul social/pensia lui. Ce alegeți?"

"Ia schimbați foaia și puneți-vă dumneavoastră în locul acelei mame cu copilul bolnav, ce ați face în situația asta să aveți plângeri, de la un pumn nu se moare, nu a murit nimeni, copilul are nevoie de ajutor nu de izolare, nu vă convine și nu vă puteți pune în locul mamei aceleia, mutați copilul dumneavoastră"!

Soluții extreme

Un alt părinte a mărturisit că și-a învățat copilul să lovească la rândul lui.

Am trecut prin asta! După multe încercări de rezolvare a problemei prin implicarea școlii și a părinților copilului agresiv rămase fără succes ("Nu avem ce să îi facem!"), am apelat la singură soluție care mai rămăsese și pe care nu mi am dorit-o: l-am învățat pe fiul meu să lovească și el atunci când este atacat, și așa am rezolvat problema. Din păcate, a fost încă un exemplu pentru faptul că există oameni (deci și adulți) care nu înțeleg anumite lucruri decât dacă le sunt "spuse" pe "limba" lor. Până la urmă, viață este o junglă, mai ales în aceste vremuri, și în lupta pt supraviețuire uneori suntem nevoiți să apelăm și la metode mai puțin ortodoxe (ortodoxia... care nici ea nu mai e ce a fost)."

Sesizare către director

"Faceți o sesizare scrisă către directorul școlii, dvs și părinții celorlalți copii care au fost loviți.

Directorul va chema părinții să discute cu ei și între ei, dar și copiii de față. Avertizările date de director către copilul problemă/ scrise îl vor aduce în imposibilitatea de a mai frecventa școala pentru că așa se procedează legal la un nr de 3 astfel de avertizări. În tot acest timp copilului problemă i se acordă și ajutor specializat pentru a-l ajuta să reușească într-un colectiv. În cazul în care nu se reușește cu tot ajutorul lor dat de către școală, atunci școală se vede obligată să-l dea afară.

Chiar dacă mama este avocat, nu este Dumnezeu! Nu ar trebui să vă inhibe acest lucru.

Legea e pentru toți, inclusiv pt dna avocat care doarme pe o ureche din acest motiv.

Nu lăsați așa, că apoi copilul dvs va suferi și se va închide, astea vor fi traume pentru el."

"Depuneți o reclamație scrisă la școală. Învățătoarea și directorul pot doar să îl consilieze pe copil și pe părinții acestuia, dacă aceștia colaborează desigur. Comisia care se ocupă cu combaterea violenței în școală poate sa consilieze copilul, părinții acestuia precum și pe ceilalți elevi. Elevului nu îi pot fi aplicate sancțiuni de nici un fel. Dacă acel copil are probleme solicitați o anchetă socială și eventual părinții pot fi obligați să ducă copilul la o evaluare pentru a stabili dacă are o problemă de natura medicală sau doar educație necorespunzătoare. Din păcate luptați cu morile de vânt, elevii și părinții din ziua de azi au doar drepturi, nu și obligații, pentru un asemenea copil suferă alții."

"Din această cauză, când ajung prin clasele 7-8 ajung copiii să se înjunghie unii pe alții, că legea îi protejează."

"Și eu sunt avocat și mama de fetiță de 6 ani. Acum în clasa pregătitoare are un coleg care se poartă tare deplasat. De exemplu pe fetița mea o strânge de gât și o scuipă. I-am spus învățătoarei, i-am spus mamei copilului agresor, dar mi-e și jenă să-i mai spun mamei ce prostii face fiul ei... Mi-a spus fiica că de vreo 2 - 3 săptămâni îi vine un psiholog să-i monitorizeze comportamentul băiatului.

Am impresia că nu se poate face mare lucru nici când intervine psihologul. Greșeala este a legiuitorului care permite acestor copii să facă școală alături de cei cu comportament normal. Nu zice nimeni să-i excludem, spunem doar că statul nu se implică. Acești copii trebuie să beneficieze de o atenție sporită că să nu mutileze vreun coleg pe viață (cum fiica mea a fost lovită cu creionul deasupra ochiului, bine că nu i-a nimerit ochiul).

Cred că la clase cu astfel de copii ar mai trebui să fie o persoană prezentă pe lângă învățător. Să nu uităm că învățătorul are și el voie să mai iasă câteva minute din clasă să meargă de exemplu la toaletă. Acești copii agresivi chiar în acele momente dau atacul.

Eu în acest caz al meu văd implicare din partea tuturor dar comportamentul băiatului este aproape neschimbat.

Dacă la copilul dvs nu se rezolvă după ce faceți sesizare scrisă la director, apoi la minister, adresați-vă Poliției. Puneți smartwatch la mâna copilului dvs că să vă sune și să vă anunțe când este atacat. În funcție de gravitate, dvs ca părinte decideți dacă imediat veți suna sau nu la 112. Poate așa dacă anunțați în repetate rânduri poliția, părinții se vor sesiza să îl ducă pe copil la tratament specializat."