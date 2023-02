Ce înseamnă EGOT, statutul rar atins de actrița Viola Davis la Premiile Grammy, ”Oscarurile din muzică”

Actriţa Viola Davis a atins statutul rar de EGOT (artist care are în palmares cele patru premii principale din industrie), după ce a câştigat, duminică seară, la Los Angeles, un Grammy pentru cartea audio „Finding Me”.

Ea a devenit a 18-a persoană care deţine trofeele Emmy, Grammy, Oscar şi Tony, alăturându-se unei liste de actori şi regizori precum Rita Moreno, Alan Menken, Andrew Lloyd Webber, John Legend, Mike Nichols, Mel Brooks, Jennifer Hudson şi Whoopi Goldberg.

Memoriile lui Davis îi poartă pe cititori prin cariera ei ilustră, marcată de momente definitorii, cum ar fi atunci când a fost distribuită pentru prima dată pentru „How to Get Away With Murder” de la ABC, serialul care a catapultat-o ​​la un alt nivel de faimă. Davis detaliază, de asemenea, rasismul şi incidentele pe care le-a experimentat când a crescut în Rhode Island şi la Hollywood.

Davis are două premii Tony pentru „King Hedley II” şi „Fences”, un Primetime Emmy pentru „How to Get Away With Murder” şi un Oscar pentru filmul din 2016 „Fences”. Odată cu câştigarea premiului Emmy, ea a devenit prima actriţă de culoare care primeşte acest trofeu pentru un rol într-un serial dramă. De asemenea, a făcut istorie devenind prima artistă de culoare care a câştigat premiile Oscar, Emmy şi Tony la categoriile actorie.