Care este temperatura ideală de servire a vinului?

Nu trebuie să fii neapărat un fin cunoscător pentru a ști că există mai multe tipuri de vin care se diferențiază între ele prin culoare, conținutul de zaharuri, arome și nivelul de aciditate.

Datorită acestei diversități de sortimente nu putem da un singur răspuns concis la întrebarea din titlu întrucât o temperatură recomandată pentru un anume tip de vin este total nepotrivită pentru altul.

De aceea, o vom lua metodic și vom analiza toate categoriile de vin, precizând temperaturile ideale de servire pentru fiecare în parte.

Vinul alb

Vinurile albe sunt în general vinuri ușoare datorită conținutului foarte scăzut de tanin. Proprietățile acestora sunt puse cu adevărat în valoare dacă sunt servite reci, însă fără ca temperatura să coboare sub o anumită limită.

În funcție de conținutul de zaharuri, vinurile albe sunt seci, demiseci, demidulci și dulci, iar pentru fiecare categorie trebuie să ții cont de anumite praguri de temperatură.

Astfel, vinurile albe seci și demiseci – adică acelea care au un conținut mai scăzut de zaharuri – se beau la o temperatură de servire cuprinsă între 7 și 14 grade C. Pentru vinurile dulci se recomandă o temperatură între 8 și 12 grade C, iar cele dulci se servesc la o temperatură între 4 și 8 grade C.

Ca regulă generală, orice soi ai alege din varietatea de vinuri albe, cu cât conținutul de zaharuri este mai ridicat, cu atât temperatura de servire trebuie să fie mai scăzută.

Vinul roșu

Dacă sticlele de vin alb trebuie răcite în prealabil înainte de a fi desfăcute, nu același lucru se impune în cazul vinului roșu. De această dată, chiar nu este recomandat ca vinul roșu să fie ținut la rece, fiind ideal să fie servit la temperatura camerei.

În acest caz, temperatura ideală se stabilește în funcție de conținutul de tanin și nu de cel de zaharuri. Concret, cu cât vinul este mai taninos, cu atât trebuie servit la o temperatură mai mare, însă ținând cont de anumite limite.

Vinurile roșii mai ușoare se servesc la o temperatură de 14-16 grade C, iar pentru cele mai grele se recomandă o temperatură cuprinsă între 17 și 20 de grade C.

Vinul rosé

Vinurile rosé sunt licori obținute din amestecul de soiuri de struguri albi și roșii, însă proprietățile lor sunt asociate cu cele ale vinurilor albe. În consecință, se aplică și în cazul lor regulile valabile pentru vinurile albe, iar temperatura optimă se stabilește în funcție de concentrația de zaharuri.

Așadar, un rosé dulce se bea rece, la o temperatură de 4-8 grade C, iar dacă vinul este demidulce, temperatura recomandată este de 8-12 grade C.

Există și vinuri rosé seci și demiseci, în cazul cărora temperatura ideală de consum este cuprinsă între 7 și 14 grade C.

Vinul spumant

Indiferent că e roșu, alb sau rosé, vinul spumant se consumă rece pentru că doar la temperaturi mici toate calitățile sale sunt puse în valoare. Limitele de temperatură în cazul vinului spumant sunt cuprinse între 4 și 8 grade C, ținându-se și de această dată cont de cantitatea de zaharuri.

Pentru a fi aduse la temperatura optimă, vinurile din această categorie se țin cel puțin o oră la frigider sau o jumătate de oră la congelator înainte de a fi desfăcute.

De ce trebuie să ții cont de temperatura vinului

Temperatura este un factor care poate influența ușor proprietățile vinului, iar dacă aceasta nu se încadrează în limitele recomandate, calitatea băuturii va avea de suferit.

Astfel, la o temperatură care depășește 20 de grade C, vinul începe să se oțetească, iar gustul său va deveni rapid acru și neplăcut.

Nici dacă este băut prea rece vinul nu își pune în valoare calitățile pentru că temperatura scăzută îl împiedică să-și elibereze toate aromele.

Acestea sunt temperaturile recomandate pentru fiecare tip de vin și motivele principale pentru care trebuie să ții cont de ele când savurezi un pahar.