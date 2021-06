Polonia ar trebui sa copieze legea ungara care interzice scolilor sa foloseasca materiale care promoveaza homosexualitatea, potrivit unor comentarii publicate luni de ministrul Educatiei, Przemyslaw Czarnek, in conditiile in care guvernul nationalist ataca ceea ce numeste "ideologia LGBT", transmite Reuters.

Premierul Ungariei, Viktor Orban, a indignat alti lideri ai Uniunii Europene cu legea care interzice folosirea in scoli a materialelor referitoare la homosexualitate, prim-ministrul olandez Mark Rutte spunandu-i lui Orban ca ar trebui sa respecte drepturile LGBT sau sa paraseasca Uniunea Europeana.

Intr-un interviu acordat saptamanalului conservator Sieci, publicat luni, ministrul polonez al Educatiei, Przemyslaw Czarnek, a laudat legea ungara.

"Aceasta lege prevede ca lectiile scolare care se refera la probleme de sexualitate nu trebuie sa promoveze reatribuirea de gen sau homosexualitatea", a spus el.

"Ar trebui sa copiem aceste reglementari pe solul polonez in intregime!", a afirmat Czarnek, ale carui opinii cu privire la drepturile LGBT si istoria evreilor polonezi i-au determinat pe unii sa puna la indoiala numirea sa in functie in 2020.

Saptamana trecuta, Czarnek a fost criticat de opozitie pentru comentarii despre o parada a egalitatii LGBT de la Varsovia, cand s-a intrebat daca comportamentul participantilor sai este normal.

"Acesti oameni ies pe strada, ii jignesc pe catolici intr-un mod vulgar ... se comporta obscen si se presupune ca este in regula?", spus ministrul.

Guvernul nationalist polonez a propus, de asemenea, o lege care sa impiedice persoanele care traiesc in cupluri de acelasi sex sa adopte copii chiar si ca parinti singuri.

"Respectand drepturile persoanelor cu o alta orientare sexuala ... ar trebui sa ne amintim intotdeauna de cea mai importanta valoare, care ar trebui sa fie interesul superior al copilului in orice societate", a declarat luni ministerul polonez al Justitiei, pentru Reuters.

Legea contra promovarii homosexualitatii din Ungaria, criticata de la Bruxelles



Parlamentul de la Budapesta a adoptat marti, 15 iunie, un text de lege care interzice "promovarea" homosexualitatii in randul minorilor, pe fondul campaniei de restrictii impuse de catre guvernul condus de Viktor Orban persoanelor LGBT, relateaza AFP.

Amendamentul a fost aprobat de 157 de deputati, intre care cei ai partidului Fidesz la guvernare, in timpul unei sesiuni parlamentare transmise in direct la televiziune.

Opozitia a boicotat votul, cu exceptia partidului Jobbik, formatiune de extrema-dreapta anti-Orban, care a votat pentru.

"Pornografia si continutul care reprezinta sexualitate sau promoveaza o abatere de la identitatea de gen, schimbarea sexului si homosexualitatea nu trebuie sa fie accesibile celor cu varsta sub 18 ani", se arata in textul consultat de AFP, care isi propune sa "protejeze drepturile copiilor".

Uniunea Europeana isi va apara valorile si va actiona impotriva legii din Ungaria care este considerata discriminatorie fata de LGBT, a dat asigurari presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, la capatul unui summit unde aceasta masura a starnit proteste, relateaza AFP.

"Aceasta noua lege din Ungaria este clar discriminatorie si, asa cum se intampla intr-o democratie, vom lupta impotriva, folosind instrumente juridice" aflate la dispozitia noastra, a spus ea intr-o conferinta de presa.

"Ieri, majoritatea dintre noi au spus foarte clar ca aceasta noua lege din Ungaria incalca valorile noastre (...) A existat un sprijin zdrobitor pentru ideea ca ne vom apara valorile", a adaugat sefa executivului european.