"Samanta" scandalului intre Uniunea Europeana si Ungaria: linia ferata din satul natal al premierului Orban

O calatorie de rutina a parlamentarilor europeni in Ungaria, pentru a se asigura ca banii UE sunt cheltuiti corect, a devenit cea mai recenta sursa de tensiune intre Budapesta si Bruxelles.

Membrii Comisiei pentru control bugetar al Parlamentului European, insarcinata cu asigurarea utilizarii corespunzatoare a banilor contribuabililor din UE, s-a aflat saptamana aceasta in Ungaria pentru a vizita mai multe proiecte finantate de uniune.

Decizia lor de a vizita o cale ferata care leaga doua sate unde a copilarit premierul Viktor Orban a suparat guvernul, care a acuzat deputatii europeni ca incearca sa se amestece in politica maghiara inainte de alegerile care vor avea loc in primavara.

Cand Ingeborg Grassle, europarlamentarul german care coordoneaza verificarile, a condus ultima data o misiune de investigare in Ungaria, in 2011, ministerul dezvoltarii din tara vecina a gazduit un cocktail in onoarea delegatiei sale. Sase ani mai tarziu, nu au existat invitatii de partid, chiar daca Grassle provine din aceeasi familie politica ca Orban (Partidul Popular European).

In dimineata zilei de marti, 6 iulie, Grassle si alti opt europarlamentari au vizitat linia ferata usoara Val Valley, la putin mai putin de o ora de mers cu masina spre vest de Budapesta. UE a contribuit cu 2 milioane de euro (aproximativ 80% din cost) la calea ferata lunga de 5,7 kilometri care leaga satele Felcsut si Alcsutdoboz. Traseul ar trebui parcurs in scop turistic, cu un tren de epoca.

Felcsut (1.600 de locuitori) este locul in care Orban a crescut si are o casa. Localitatea gazduieste, de asemenea, un stadion de fotbal de 3.500 de locuri. Alcsutdoboz are o populatie de aproximativ 1.400 de locuitori.

Criticii liderului maghiar spun despre calea ferata ca este pur si simplu un proiect de vanitate si nu va fi folosita niciodata. Guvernul sustine, pe de alta parte, ca este o modalitate utila de a stimula turismul.

In cadrul partidului Fidesz, aflat la guvernare in Ungaria, exista opinii diferite asupra vizitei delegatiei, care s-a incheiat miercuri, 7 iulie.

"Unii cred ca vizita este o interventie directa in campania electorala pentru a sustine acuzatiile opozitiei", a declarat un inalt oficial Fidesz, care a vorbit sub protectia anonimatului.

"Dar majoritatea politicienilor Fidesz cu care am vorbit cred ca acei oameni pur si simplu au reactionat excesiv", mai spune politicianul maghiar.

Acuzatii de coruptie

Ungaria este unul dintre cei mai mari beneficiari de fonduri de dezvoltare ale UE. Au fost alocate 25 miliarde euro din programul Fondurilor structurale si de investitii europene pentru perioada 2014-2020.

Orice sugestie de utilizare incorecta a acestor sume irita guvernul maghiar. In ianuarie, vicepresedintele Fidesz, Szilard Nemeth, a declarat intr-un interviu de televiziune ca Transparency International ar trebui "eliminata" din Ungaria.

"Coruptia este institutionalizata in sistemul maghiar de alocare a fondurilor UE", a declarat Gabor Vago, un activist anticoruptie.

"Exista mai multe grupuri puternice" cu legaturi cu partidul de guvernamant care beneficiaza de fonduri UE, a spus Vago, adaugand ca multe proiecte finantate de UE in Ungaria contribuie putin sau nimic la prosperitatea tarii, relateaza Politico.