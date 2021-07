Liderul ProRomania Victor Ponta a fost ironizat pe vechiul site al formatiunii, proromania.ro, care a fost atacat in urma cu cateva saptamani.

"Va multumesc! Datorita voua am reusit sa cumpar si o Tesla. Cu consideratie, Dottore", se arata in deschiderea site-ului, acuzie la faptul ca ProRomania a cumparat, din bani publici, o Tesla X in valoare de 133.000 de euro.

Pro Romania a incasat 12,3 milioane de lei in 2020 printr-o exceptie. In mod normal, nu ar fi fost posibil deoarece nu a participat la alegerile din 2016, dar, pentru ca Pro Romania sa voteze bugetul pe 2020, guvernul Orban ar fi acceptat sa faca acest compromise, potrivit Europa Libera.

Fostul sef al campaniei partidului de la alegerile parlamentare, Constantin Iacov, a declarat pentru sursa citata ca Victor Ponta a decis ce masini vor fi cumparate, dar toate documentele sunt semnate de Mircea Dobre, trezorerierul Pro Romania.

Partidul condus de Ponta este plin de datorii, astfel ca ar urma sa fie executat silit.

Site-ul Pro Romania a fost atacat de hackeri la mijlocul lunii mai, fortand formatiunea sa se mute, "temporar", la o noua adresa web.

"Ne-am mutat, temporar, pe www.proromaniaonline.ro, ca urmare a atacului cibernetic de astazi. Va multumim pentru sustinere!" a transmis ProRomania pe Facebook.

La o cautare pe Google, meta descrierea site-ului ProRomania pare si ea ca a fost modificata. "Domnule dottore Ponta Victor Viorel, nu poti sa spui ca esti corect cat timp distribui in campania electorala 40.000 (patruzecimii) de geci si nu le declari la Autoritatea Electorala Permanenta", apare pe Google la cautarea termenului "Proromania".