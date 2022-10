Marcel Ciolacu susține că Victor Ponta are ușa deschisă în PSD. Lista colegilor de partid care ar ține totuși lacătul pe ușă

Președintele PSD Marcel Ciolacu a declarat într-un interviu că "ușa partidului este deschisă" pentru fostul premier și lider al social-democraților Victor Ponta.

„Lui Ponta i s-a oferit totul”

Întrebat dacă l-ar vedea din nou în PSD pe Victor Ponta, Marcel Ciolacu a explicat pentru DCNews că nu a exclus niciodată acest lucru și că ușa partidului rămâne deschisă.

„Nu am exclus niciodată acest lucru. Nu e nimeni perfect, n-am ridicat vreodată pretenții și cred că nu e cazul să ridice nici Victor Ponta. Am, așa, o supărare cu foștii președinți ai Partidului Social Democrat care au crescut în interiorul PSD, li s-a oferit absolut totul, domnului Victor Ponta i s-a oferit din partea partidului absolut totul, și un anumit statut, și un anumit culoar, iar apoi și-au făcut partide. Eu am muncit pentru domnul Victor Ponta în campania electorală. Cred că nu am muncit nici în campania mea electorală cât am muncit în campania electorală a lui Victor Ponta ca să iasă președintele României.

Am această reținere! Nici nu pot să fiu obtuz și să pun stop unei eventuale veniri a lui Victor Ponta în Partidul Social Democrat, dar nu este o decizie numai a mea, ci este o decizie pe care o voi lua împreună cu colegii mei”, a notat Marcel Ciolacu.

Cine stă în ușă

De la finalul anului trecut fostul lider PSD și actual președinte Pro România Victor Ponta și-a exprimat de mai multe ori dorința de a reveni în PSD, așteptând de la aceștia din urmă anularea deciziei privind excluderea sa, semnată de către Liviu Dragnea. În noiembrie 2021 acesta afirma că a discutat cu Marcel Ciolacu privind mai multe subiecte, inclusiv guvernarea.

„Eu și colegii mei din Pro România am fost excluși din PSD pentru că n-am votat moțiunea de cenzură împotriva lui Sorin Grindeanu. Acum, când Sorin Grindeanu va fi ministru, poate chiar vicepremier, m-aștept să anuleze acea decizie. Pentru mine ar conta moral acest lucru”, afirma acesta. Ponta a adăugat apoi că dacă decizia privind excluderea sa va fi anulată, va lua în calcul fuziunea celor două partide.

La începutul lui 2022 negocierile dintre Ponta și Ciolacu au continuat, însă Lia Olguța Vasilescu și Mihai Tudose s-au opus vehement în partid ca Ponta să fie reprimit în PSD, conform unor surse politice.