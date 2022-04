Tinerețe fără bătrânete. Secretul longevității lui Victor Pițurcă

Fără echipă în acest moment, Victor Pițurcă duce o viață lipsită de griji.

La 65 de ani, fostul selecționer este invidiat pentru forma fizică pe care o are.

Pițurcă a dezvăluit secretul tinereții sale și ce program urmează în fiecare zi.

Antrenorul român a mărturist că nu a mai mâncat fast food de foarte mult timp, iar acest lucru l-a ajutat în menținerea formei fizice.

"Am oscilat, am avut un kilogram sau două în plus, în minus. În general am mers pe greutatea mea normală. E important pentru sănătate, mi se fac observații din partea celor din familie. Pe mine mă interesează sănătatea mea, vreau să am o bătrânețe frumoasă!

De foarte mult timp n-am mai mâncat (n.r. - fast food), când eram în Arabia Saudită mai mâncam. Acolo era în regulă, dar aici nu-mi aduc aminte să fi mâncat în ultimul timp! Nu neapărat alergat, și pas întins... cam 8-10 kilometri. Cam ăsta e programul", a declarat Pițurcă la PRO Arena.