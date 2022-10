Victor Pițurcă, după ce a văzut grupa României pentru Euro 2024: ”Să nu spunem norocoși, am avut șansă”

Fostul selecționer Victor Pițurcă (66 de ani) a comentat tragerea la sorți a preliminariilor Euro 2024, naționala României fiind plasată într-o grupă abordabilă, cu Eșveția, Israel, Kosovo, Belarus și Andorra.

„Am fost, hai să nu spunem norocoși, am avut șansă. Cu acest gând plecăm, să ocupăm primul loc sau locul al doilea”, a spus Victor Pițurcă pentru Sport.ro.

Fostul internțional Ionel Ganea și-a exprimat și el părerea, subliniind faptul că naționala României trebuie să fie precaută.

„O grupă, din punctul meu de vedere, aș spune accesibilă și ar trebui să ne calificăm. Nu pot să zic că e ușoară, Elveția e favorită, Israel, din ce am văzut cam an de an au echipe care joacă în cupele europene, inclusiv în Liga Campionilor, în Europa League, Kosovo, și ei o echipă destul de arțăgoasă așa, de ambițioasă, să zic.

Din punctul meu de vedere, nu zic că e o grupă ușoară. Nu știu, nici Belarus nu e o echipă așa de slăbuță. Ne batem pentru locul doi cu Israel, Kosovo și Belarus. Mai bine să fim precauți decât să fim relaxați. Eu am încredere, am zis că e o grupă accesibilă și din punctul meu de vedere, trebuie să ne calificăm”, a declarat Ionel Ganea.