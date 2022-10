Victor Pițurcă, despre câți bani a câștigat din fotbal: ”Eu întrețin 15-20 de oameni, dacă n-aș fi eu ar fi greu”

Fostul selecționer Victor Pițurcă (66 de ani) a făcut dezvăluiri referitoare la cariera sa de antrenorat și la averea pe care a câștigat-o din fotbal.

Invitat în podcastul "Tare de tot", realizat de Viorel Grigoroiu, Victor Pițurcă a afirmat că nu se poate compara la bani cu Mircea Lucescu, însă este mulțumit, în condițiile în care e nevoit să aibă grijă de o familie numeroasă.

"De unde atâția bani? Ce, eu am banii lui Mircea Lucescu? Am antrenat eu 10 - 12 ani pe Șahtior Donețk? Eu am câștigat bani în acei doi ani când am antrenat în Arabia Saudită.

Bine, am câștigat și cât am fost la Federația Română de Fotbal, dar... Eu întrețin 15-20 de oameni. Am o familie mare, dacă n-aș fi eu ar fi greu. Nu, nu pot să spun că sunt mare bogat", a declarat Victor Piţurcă.