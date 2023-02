Primele declarații ale lui Victor Pițurcă în ancheta DNA: "M-am întâlnit o singură dată cu Țuțu! Consider că este un mare-mare abuz"

Fostul selecţioner Victor Piţurcă, acuzat de procurii DNA în dosarul măştilor neconforme pentru MApN, susţine că s-a întâlnit o singură data cu directorul ROMARM, Gabriel Ţuţu, în ziua în care l-a cunoscut şi că nu are nicio legătură cu afacerile acestuia.

Piţurcă afirmă că singura sa implicare în dosar este că a împrumutat cu bani firma fiului său, dar susţine că nici Alexandru nu este cumpărător de influenţă.

”Băiatul meu a vrut să intre în această afacere. După săptămâni, am vrut şi eu să cunosc nişte oameni care i-au propus lui această afacere. Ăsta a fost singurul lucru”, a afirmat, miercuri, Piţurcă, susţinând că atunci a făcut cunoştinţă cu Gabriel Ţuţu, fiind, de altfel, singura dată când s-au întâlnit.

Întrebat despre utilajele neconforme, care susţin procurorii că s-au cumpărat, Piţurcă a afirmat: ”Nu ştiu nimic (…) Nu cunosc pe nimeni din această afacere (…) În dosar e vorba despre altcineva care făcut lucrul ăsta, nu eu (…) Nicio probă, singura probă că am fost în birou la acel domn”.

Piţurcă susţine, de asemenea, că nu avut nicio afacere cu MApN şi nici nu a discutat cu oficiali din minister.

”Deci, încă o dată vă explic cu ce sunt implicat în această afacere. Am împrumutat pe fiul meu să cumpere aceste produse. (…) produsele care au fost vândute MApN: măşti, măşti de gaze, alte produse, nu le ştiu”, a mai afirmat fostul selecţioner.

”Vreau să vă spun nu am dat nicio declaraţie, vreau să vă spun că nu am semnat nimic din ce mi-au prezentat procurorii fiindcă sunt complet nevinovat, nu am nicio problemă cu această afacere şi consider că este un mare-mare abuz”, a adăugat acesta.

Piţurcă afirmă că era afacerea fiului său, dar care nu făcut nimic care să-l facă cumpărător de influenţă.

Victor şi Alexandru Piţurcă sunt cercetaţi în continuare sub control judiciar